Image: flukeforest

こちらは｢かいサポ（お買いものサポーターチーム）｣が編集・執筆した記事です。

今度飛行機に乗るとき、ワクワクできそう。

1000個の金属パーツを組み上げて、ジェットエンジンの仕組みを手で理解する。「デュアルローターターボファンエンジン模型」は名前のとおり、航空機エンジンを1/10スケールで忠実に再現した迫力ある本格模型キット。

完成後にはファンや中身の動きまで楽しめ、迫力ある“工学アート”としても楽しめます。

おトクな先行セールも実施中でしたので、詳しくチェックしていきましょう。

リアルに拘る 内部の細部まで再現された航空機用ジェットターボファンエンジン模型 【15％OFF】169,230円 詳細をチェック

エンジンの動きまで楽しめる

Image: flukeforest

本製品はリアルさと迫力を両立した実物の1/10スケールのジェットエンジン模型。完成後は動作メカニズムまで楽しめるのがポイント。

ファンの動きやギア、ポンプなどの補器類も含めてリアルな状態を楽しめるので、内燃機関や機械工学が好きな人にはたまらないかも？

Image: flukeforest

全長は約40cmに迫るので、部屋での存在感は抜群でしょうね。

Image: flukeforest

動作はバッテリー式で最大約1時間動作。もちろん充電式なので繰り返し使えますよ。

1000以上のパーツを組み上げる楽しみ

Image: flukeforest

パーツは精密鋳造やCNC加工による高品質なアルミ合金とステンレス。表面にはサンドブラスト処理を施すなど、本物に近い耐久性や質感を再現しているそう。

Image: flukeforest

パーツ総数は1000点以上。組み立てには骨が折れそうですが、模型としてのチャレンジ性は楽しみなポイントかも。

エンジンを学びたい人にもオススメ

Image: flukeforest

組み立てで各部パーツや機能を学習できるのもポイントのひとつ。もちろん本物とは異なる部分もありそうですが、エンジンについて知識を深めたい人には教材としても良さそうです。

Image: flukeforest

このメカメカしい感じ、機械好きにはたまらないのでは？ なお執筆時点の価格は一般販売予定価格から10％OFFの179,000円（税・送料込み）でした。安い買い物ではありませんが、唯一無二の本格工学アートとしては相応の価格かも。

気になった人は、少しでもおトクなセール期間中にチェックしてみてください。

リアルに拘る 内部の細部まで再現された航空機用ジェットターボファンエンジン模型 【15％OFF】169,230円 詳細をチェック

＞＞リアルに拘る 内部の細部まで再現された航空機用ジェットターボファンエンジン模型

Source: machi-ya, YouTube