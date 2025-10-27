Image: レノボ

『サイバーパンク 2077』『Death Stranding: Director's Cut』『Fallout 4』に『NieR:Automata』など、20以上の2Dゲームを3D表示できるサービスも展開するみたい。

レノボのゲーミングブランド「LEGION」の名をもったディスプレイグラス「Legion Glasses Gen 2」。ついに日本でも発表されました。日本の公式サイトでは「Webでの販売は未定」と記されていますが、非公式のAmazonの並行輸入価格は6万4216円（記事執筆時）でしたね。この価格より安くなるといいなあ。

片目1,920x1,080ピクセルの解像度で最大120Hzのリフレッシュ レート、800nitsのピーク輝度を持つMicro-OLEDディスプレイの映像を目に届けるのはバードバス。視野角43.5度とのことなので、XREALやVITUREといったライバルと比べると狭め。また周囲を見るための、そして深度情報を得るためのカメラ/センサーはありません。PCやスマホ、タブレットの画面をでっかく見せるための、純粋な仮想モバイルディスプレイということになりますね。

とはいえ大門団長風のティアドロップレンズはインパクト十分。それでいて、有線接続式とはいえ65グラムの軽さを実現しています。さらにWindows 11 PCと接続し、ゲームデバイスハブアプリのLegion Spaceから起動する一部のゲームは3D表示に対応。VRとはいわずとも、没入感強々なゲーム体験ができそうで楽しみ！

