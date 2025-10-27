本日の【株主優待】情報 (27日 発表分) 本日の【株主優待】情報 (27日 発表分)



10月27日に、株主優待制度について発表した銘柄を取り上げた。



■新設 ――――――――――――――



東亞合成 <4045> [東証Ｐ] 決算月【12月】 10/27発表（場中）

毎年12月末時点で100株以上を1年以上継続して保有する株主を対象に、①「アロンアルフア EXTRA ゼリー状 1本」、②保有株数100株以上300株未満でQUOカード1000円分、300株以上保有でカタログギフト（保有株数と保有期間に応じて3000～1万5000円相当）を贈呈する。



くろがね工作所 <7997> [東証Ｓ] 決算月【11月】 10/27発表（場中）

毎年11月末時点で100株以上を保有する株主を対象に、保有株数300株未満でQUOカード1000円分、300株以上で同3000円分を贈呈する。



■拡充＆記念優待 ―――――――――



ＳＢＩグローバルアセットマネジメント <4765> [東証Ｐ] 決算月【3月】 10/27発表

26年3月末基準からSBIレオスひふみの投資信託「ひふみクロスオーバーPro」を追加で付与（対象は保有株数500株以上の株主で2500円相当）。また、上場25周年記念優待を実施。26年3月末時点で1000株以上を保有する株主に対し、3000円相当の暗号資産（XRP）およびアラプラスゴールドEX（定価1万1800円）を贈呈する。



■廃止 ――――――――――――――



アイフィスジャパン <7833> [東証Ｓ] 決算月【12月】 10/27発表

24年12月末を最後に株主優待制度を廃止する。



株探ニュース

