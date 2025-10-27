2025年10月22日（水）から、北海道内の『セブン‐イレブン』にて『五目あんかけラーメン』が販売されています。

『五目あんかけラーメン』は、豚ガラと鶏ガラ、昆布の旨みを凝縮した醤油スープに、高温短時間で炒めた野菜と海鮮の旨みが効いた濃厚なあんを絡めたラーメンです。

北海道の人気グルメの1つである“あんかけグルメ”。厳しい寒さに負けない熱々のあんは、冷えた身体を温められることから、道内に住む多くの方々に愛されており、雪国ならではの食文化としても定着しています。

『五目あんかけラーメン』は、特製のあんを中華麺や醤油スープと合わせ、冷え込みが強くなってくる季節にもぴったり！

豚ガラと鶏ガラをベースとしたほのかに生姜が香る醤油スープに昆布の風味を加えて、専門店のような本格的な味わいに仕上げられており、新しさと満足感のある一品です。

五目あんかけラーメン

価格：560円（税込604.80円）

発売日：2025年10月22日（水）～

販売場所：北海道内のセブン‐イレブン

北海道Likers編集部のひとこと

北海道ならではの“あんかけグルメ”が『セブン‐イレブン』に新登場！

具材のたっぷり感と濃厚なあんのとろとろ感がたまらない♡

濃厚な醤油スープをベースにした熱々のあんが、麺に絡みつき、寒い日にもぴったりです！

