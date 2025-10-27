年間20着の服で暮らすアラフォーの「小物・手放しリスト」。重すぎるバッグは捨てて、クローゼットすっきり
服を整理しても、クローゼットがなぜかまだゴチャついて見える。「その原因は、服以外の小物が原因かもしれません！」と話すのは、年間20着でもすっきりとおしゃれに暮らす情報をインスタグラムで発信する、ゆるミニマリストのやまこさん（39歳）。ここでは、衣替えのときにサッとできる、やまこさん流「小物の手放しチェックリスト」を教えてもらいました。
小物こそ「今の暮らしとのバランス」が大事
服が少なくても、小物が多いとクローゼットはごちゃついて見えがち。大切なのは、数を減らすことよりも「今のライフスタイルに合っているか」を見直すことです。
たとえば子育て中なら、汚れては困るブランドバッグよりも、両手が自由になるリュックのほうが出番が多いかもしれません。
今の自分の暮らしや服装に合わない小物を手放すだけで、収納はグッとすっきり！ コーディネートに迷うことも減ります。
アクセサリーは「今」つけたいものを
アクセサリーは小さいけれど、数が増えるとごちゃつきがち。
使っていないものや、なんとなく残しているものを手放すと、収納も気持ちもスッキリします。「今つけたい」「今の私に似合う」かどうかを基準に選ぶのがコツです。
＜アクセサリーの手放しリスト＞
1．片方しかないピアス
2．壊れているもの
3．サビ、変色している
4．つけると肌が荒れる
5．重くて肩がこるネックレス
6．耳が痛くなるイヤリング
7．同じようなデザインのアイテム
8．年齢に合っていないもの
9．今着ている服に合わせにくいデザイン
増えがちなバッグは定期的に見直しを
ついつい増えてしまうバッグ。実際によく使うのはいつも決まったものではありませんか？ バッグが多いと収納場所もとられがち。リストを見ながら、「今の暮らしに必要なバッグ」を見直してみましょう。
＜バッグの手放しリスト＞
10．重すぎる
11．中途半端なサイズで使いにくい
12．似たようなデザイン
13．劣化している（角のスレなど）
14．汚れている
15．仕きりが少なすぎ、または多すぎて使いこなせない
16．値段が高かったけれど使っていない
17．服に合わせにくいデザイン
18．使い終わったマザーズバッグ
19．修理が必要なのに放置しているバッグ
靴は履き心地がいいかをチェック！
「いつか履くかも」と取っておきがちな靴。劣化していたり、履き心地がイマイチな靴は、結局出番がないことも…。
靴を見直すときは、「快適に履けるか」「どんな場面で使っているか」をチェックしてみるのがおすすめです。
＜靴の手放しリスト＞
20．靴ズレする
21．歩きにくい
22．疲れやすい
23．脱ぎ履きがしにくい（とくに子育て中は履きやすさ重視）
24．サイズが合ってない
25．ボロボロ
26．かかとのすり減り
27．においが取れない
28．年齢に合っていないデザイン
29．今の自分に合わない
30．1年間で1度も履いていない
そのほかの小物も忘れずに確認を
帽子やマフラー、ベルトなどの小物も、つい増えがちなアイテムです。おしゃれでも出番がないもの、劣化してしまったものは思いきって手放してOK。
今の自分のスタイルに合うお気に入りだけを残すことで、クローゼット全体がスッキリ整います。
＜そのほかの小物の手放しリスト＞
31．色あせた帽子
32.数が多すぎる帽子
33．型くずれした帽子
34．重すぎるストール
35．毛玉がひどいマフラー
36．サイズが合わないベルト
37．皮が劣化したベルト
38．おしゃれだけど実用性ゼロのアイテム
39．手もちの服に合わないアイテム
すっきりクローゼットは「小物」の見直しも重要
今回は、バッグやアクセサリーなどのファッション小物を中心に、クローゼットの見直しポイントをご紹介しました。
服だけでなく小物もチェックすることで、よりすっきりとしたクローゼットに整えられます。パッと見て、クローゼットになにがあるか分かる状態になれば、朝の服選びもスムーズになります。お気に入りだけが並ぶクローゼットで、おしゃれをもっと楽しみましょう！