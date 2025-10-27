¤Î¤ó¡¢µÈ±Ê¾®É´¹ç¤Î¥µ¥×¥é¥¤¥º¤Ë¤Ó¤Ã¤¯¤ê¡¡¥¯¥é¥ó¥¯¥¢¥Ã¥×¤ËÃ±¿È¤Ç¶î¤±¤Ä¤±¤ë¡¡¥Û¥Æ¥ë¤Ç¡ÈÊ¹¤¹þ¤ß¡É¤â
¡¡ÇÐÍ¥¤ÎµÈ±Ê¾®É´¹ç¡Ê80¡Ë¡¢¤Î¤ó¡Ê32¡Ë¡¢ºåËÜ½ç¼£´ÆÆÄ¤¬27Æü¡¢ÅÔÆâ¤Ç³«ºÅÃæ¤Î¡ØÂè38²óÅìµþ¹ñºÝ±Ç²èº×¡Ù¤Î¥ª¡¼¥×¥Ë¥ó¥°¾å±Ç¤È¤Ê¤ë±Ç²è¡Ø¤Æ¤Ã¤Ú¤ó¤Î¸þ¤³¤¦¤Ë¤¢¤Ê¤¿¤¬¤¤¤ë¡Ù¡Ê31Æü¸ø³«¡Ë¤ÎÉñÂæ¤¢¤¤¤µ¤Ä¤ËÅÐÃÅ¤·¤¿¡£
¡ÚÁ´¿È¥·¥ç¥Ã¥È¡Û¥Ç¥³¥ë¥Æ¤¢¤é¤ï¡ªÈþ¤·¤¤¥É¥ì¥¹»Ñ¤ÇÅÐ¾ì¤·¤¿¤Î¤ó
¡¡ËÜºî¤Ï¡¢1975Ç¯5·î16Æü¡¢ÆüËÜ»þ´Ö¸á¸å4»þ30Ê¬¡¢½÷À¤È¤·¤ÆÀ¤³¦¤Ç½é¤á¤Æ¥¨¥Ù¥ì¥¹¥ÈÅÐÄº¤ËÀ®¸ù¤·¤¿ÅÐ»³²È¡¦ÅÄÉô°æ½ß»Ò¤µ¤ó¤ÎÈ¾À¸¤òÉÁ¤¯¥Ò¥å¡¼¥Þ¥ó¥É¥é¥Þ¡£¤½¤ÎÎò»ËÅª²÷µó¤ò´Þ¤á¡¢ÅÄÉô°æ¤µ¤ó¤ÎÄ©Àï¤Èµ°À×¤ò¤Ä¤Å¤Ã¤¿Ãø½ñ¡Ø¿ÍÀ¸¡¢»³¤¢¤ê¡È»þ¡¹¡ÉÃ«¤¢¤ê¡Ù¤ò¸¶°Æ¤Ë±Ç²è²½¤µ¤ì¤¿¡£¼ç¿Í¸ø¡¦Â¿Éô½ã»Ò¤ò±é¤¸¤ë¤Î¤ÏµÈ±Ê¤Ç¡¢¤½¤ÎÀÄÇ¯´ü¤ò¤Î¤ó¤¬±é¤¸¤ë¡£
¡¡Æ±°ì¿ÍÊª¤À¤±¤Ë¶¦±é¥·¡¼¥ó¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿µÈ±Ê¤È¤Î¤ó¡£¤½¤ì¤Ç¤â¡¢¤Î¤ó¤Ï¡Ö¶¦±é¥·¡¼¥ó¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¡Ê¤Î¤ó¼«¿È¤Î¡Ë¥¯¥é¥ó¥¯¥¢¥Ã¥×¤ÎÆü¤¬ÉÙ»³¤Ç¤Î»£±Æ¤À¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£±Ø¤«¤é¤âÎ¥¤ì¤Æ¤¤¤ÆÍè¤Ë¤¯¤¤¾ì½ê¤À¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¥µ¥×¥é¥¤¥º¤ÇµÈ±Ê¤µ¤ó¤¬¸½¾ì¤Ë¤ª1¿Í¤Ç¶î¤±¤Ä¤±¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡ª¡×¤È¤¦¤ì¤·¤½¤¦¤Ë¿¶¤êÊÖ¤ë¡£¡Ö¤½¤ÎÆü¤ÏÉÙ»³¤Î»³¤Ç¤Î»£±Æ¤ò½ª¤¨¤Æ¡¢¤ß¤ó¤Ê¤¯¤¿¤Ó¤ì¤Æ¤¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡ØµÈ±Ê¤µ¤ó¤¬Íè¤Æ¤¯¤ì¤¿¡ª¡Ù¤È¤¤¤¦¤Î¤ÇÊó¤ï¤ì¤¿µ¤»ý¤Á¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¦¤ì¤·¤«¤Ã¤¿¡£´î¤Ó¤Ç¤¢¤Õ¤ì¤Æ¤¤¤¿°õ¾Ý¤¬»Ä¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÈè¤ì¤â¿á¤Èô¤Ö¥µ¥×¥é¥¤¥º¤À¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡¡µÈ±Ê¤Ï¡Ö¿·´´Àþ¤Ë¾è¤Ã¤Æ¡¢ÉÙ»³¤Î±Ø¤Ë¹Ô¤Ã¤Æ¡¢¤½¤³¤«¤é¥Û¥Æ¥ë¤Ë¡£¡Ø¤É¤³¤Ç»£±Æ¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¤ó¤Ç¤¹¤«¡©¡Ù¤ÈÊ¹¤¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡Ø¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¡Ù¤È¡£¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥µ¡¼¤ÎÊý¤Ë¤ªÅÅÏÃ¤·¤¿¤é¡Ø¤½¤³¤«¤é1»þ´Ö¤°¤é¤¤³Ý¤«¤ë¡Ù¤È¸À¤ï¤ì¤Æ¡Ä¡×¤È²ó¸Ü¡£¤¢¤Þ¤ê¤Ë¤â±ó¤«¤Ã¤¿¤¿¤á¡¢¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥µ¡¼¤«¤éµ¢¤ë¤è¤¦¤ËÂ¥¤µ¤ì¤¿¤¬µÈ±Ê¤Ï¡Ö¤É¤¦¤·¤Æ¤â¡¢³§¤µ¤ó¤Ë¡Ø¤ªÈè¤ìÍÍ¡Ù¤ò¸À¤¤¤¿¤¯¤Æ¡£¥¿¥¯¥·¡¼¤Ç1»þ´Ö¤°¤é¤¤Áö¤Ã¤Æ¶î¤±¤Ä¤±¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤·¤¿¡×¤È¾Ð´é¤ÇÈëÏÃ¤ò¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡TIFF¤ÏÀ¤³¦¤«¤é´ÆÆÄ¤äÇÐÍ¥¡¢±Ç²è´Ø·¸¼Ô¤Ê¤É¤¬½¸¤Þ¤ë¥¢¥¸¥¢ºÇÂçµé¤Î¹ñºÝ±Ç²èº×¡£¤¤ç¤¦27Æü¤«¤é11·î5Æü¤Þ¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¡¢¾å±Ç¡¦½ÐÉÊºîÉÊ¿ô¤Ï184ËÜ¤È¤Ê¤ë¡£
