【国際親善試合】イタリア女子代表 1−1 日本女子代表（日本時間10月25日／スタディオ・ジュゼッペ・シニガーリャ）

【映像】長谷川唯が「圧巻の39秒ゲームメイク」

なでしこジャパン（サッカー日本女子代表）が自陣の組み立てからゴールに迫る一連のシーンで、その全てを長谷川唯がゲームメイク。圧巻の組み立てが話題となった。

欧州遠征中のなでしこジャパンは日本時間10月25日、国際親善試合でイタリア女子代表と対戦。52分に失点したが、64分には長谷川が鮮やかなループ弾を決めて同点に追いつき、1―1の引き分けに持ち込んだ。

試合を通じてハイクオリティーを見せたのが、インサイドハーフで先発したキャプテンの長谷川。例えば28分のシーンだ。自陣の左ボックス内でパスを受けた長谷川は、MFエヴァ・シャッツァーのプレスに遭いながらも圧巻のボールキープを披露。巧みな身体操作とボールコントロールで相手をいなすと、右でフリーになっているDF古賀塔子にパスを通した。

プレス回避に成功した日本は古賀が一気にハーフウェーラインを越えて右サイドに展開。DF高橋はなが受けると、中央を上がってきた長谷川へとパスを戻した。ここからがさらに圧巻だった。

長谷川→守屋都弥→長谷川→松窪真心→長谷川→藤野あおば→長谷川と、なでしこのキャプテンは味方とのパス交換を繰り返しながら相手ディフェンスをズラしていく。そして最後は、右足で持ったところから左足に持ち替えて、鋭い縦パスをFW田中美南の足元へと届けてみせた。

田中はワントラップからさらにスルーパスを送ると、フリーでボックス内に抜け出した藤野がフィニッシュ。GKとの1対1は防がれたものの、日本は長谷川を起点とするパスワークでビッグチャンスを作った。

長谷川が自陣ボックス内でボールを持ってから、藤野のシュートまで39秒。背番号14は5本のパスで味方を動かし、まるで試合を支配するかのようなゲームメイクでチャンスを演出したのだ。

長谷川自身も細かい連携に手応え

一連の場面にはファンもリアクション。ABEMAのコメント欄では「長谷川のプレス回避えぐw何やさっきの」「そこで回せるか」「唯ちゃん流石のキープ力」「唯ちゃん別格」「スペース探すのうめえな」「めっちゃいい形やったな」「完璧な崩しだった」「だいたいは唯ちゃんからチャンス生まれる」など、長谷川を絶賛する声であふれ返った。

試合後には長谷川も、「ローテーションで人がぐるぐる入れ替わる中で、フリーでボールを受けることも、コンビネーションもできていた」となでしこジャパンらしいパスワークに対して手応えを口に。一方で、「そこから先の崩し、フィニッシュの精度、そしてあと一工夫が必要」とファイナルサードの質を課題に挙げた。

なお、なでしこジャパンは欧州遠征2試合目で、日本時間10月29日（水）午前2時からノルウェー女子代表と対戦。その試合に向けて長谷川は、「次に対戦するノルウェーは背が高く、クロスからの攻撃も難しいと思いますが、そのなかでもニアとファーとマイナスっていうオプションをしっかりと作れれば、ゴールも決められると思います。まずはゴールへの迫力を出していきたいです」と語った。

（ABEMA／なでしこジャパン）

