ÀÄ°æ ½Õ¤¬Ìó1Ç¯3¥õ·î¤Ö¤ê¤Ë½µ¥×¥ìµ¢´Ô¡ª¡¡¤¹¤Ù¤Æ¤¬²áµîºÇ¹â¤Î¥°¥é¥Ó¥¢¤òÈäÏª¡Ö¤â¤¦ÆóÅÙ¤È¸«¤»¤é¤ì¤Ê¤¤»Ñ¤Ç¤¹¡×
¡Ø½µ´©¥×¥ì¥¤¥Ü¡¼¥¤¡Ù¤Î¥°¥é¥Ó¥¢¤ËÅÐ¾ì¤·¤¿ÀÄ°æ ½Õ
10·î27Æü¡Ê·î¡ËÈ¯Çä¡Ø½µ´©¥×¥ì¥¤¥Ü¡¼¥¤45¡¦46¹çÊ»¹æ¡Ù¤Î¥°¥é¥Ó¥¢¤ËÅÐ¾ì¤·¤¿ÀÄ°æ ½Õ¡Ê¤¢¤ª¤¤¡¦¤Ï¤ë¡Ë¡£Ìó1Ç¯3¥õ·î¤Ö¤ê¤Ë½µ¥×¥ì¤Ø¤Èµ¢´Ô¡£ÂçÊÑ¤ªÂÔ¤¿¤»¤·¤¿¤Ö¤ó¡¢¥¥å¡¼¥È¤«¤ÄÂçÃÀ¤Ë¿Ê²½¤·¤¿»Ñ¤ò¤¿¤Ã¤×¤ê¤È¤ªÆÏ¤±¡£ºÇ½Ü¤¬¤º¤Ã¤ÈÂ³¤¯¡¢²Ö¤¶¤«¤ê¤Î½Õ¤Á¤ã¤ó¤ò¤È¤¯¤È¤´Í÷¤¢¤ì¡ª
¡Ú¼Ì¿¿¡ÛÀÄ°æ ½Õ¤Î²áµîºÇ¹â¤Î¥°¥é¥Ó¥¢
¡ö¡¡¡ö¡¡¡ö
¢£Á°Æü¤Þ¤Ç¼Â¤Ï......
¡½¡½¤¤¤í¤ó¤Ê°ÕÌ£¤Çà²áµîºÇ¹âá¤Î»£±Æ¤¬½ª¤ï¤ê¤Þ¤·¤¿¤Í¡£
ÀÄ°æ¡¡Ìµ»ö¤Ë½ª¤¨¤é¤ì¤ÆÎÉ¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡£¥ï¥ó¥Á¥ã¥ó¡¢¹Ô¤¯¤Î¤ä¤á¤è¤¦¤«¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¤â¤ó¡£¤Û¤ó¤Þ¤Ë²áµîºÇ¹âÂÎ½Å¤Ç......¡Ê¤¿¤áÂ©¡Ë¡£
¡½¡½»£±Æ¤ò4ÆüÁ°¤ËÃÎ¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤è¤Í¡£Á°Æü¤Þ¤Ç¤É¤³¤Ë¤¤¤¿¤ó¤Ç¤·¤¿¤Ã¤±¡©
ÀÄ°æ¡¡¥Ð¥ê¤Ç¤¹¡£Í§Ã£¤Î¿·º§Î¹¹Ô¤Ë¡¢¥Ø¥¢¥¢¥ì¥ó¥¸¤È¼Ì¿¿¤ò»£¤ë·¸¤ÇÃç¤Î¤¤¤¤¥°¥ë¡¼¥×¤Î¥³¤¿¤Á¤È°ì½ï¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ã¤Æ¤Þ¤·¤¿¡£ÃÏ¸µ¡¦Âçºå¤ÎÍ§Ã£¤Ê¤ó¤Ç¡¢¤½¤Î¤Þ¤Þ°ì½ï¤ËÂçºå¤Ëµ¢¤ëÍ½Äê¤À¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤ÉµÞî±»£±Æ¤Î¤¿¤á¤ËÅìµþÃå¤Ë¡£Ìë¤Î11»þÈ¾¤Ëµ¢¤Ã¤Æ¤¤Æ¡¢Ä«6»þ¤«¤é»£±Æ¡£¥í¥±¥Ð¥¹¤ÏÇú¿ç¤Ç¤·¤¿¡£
¡½¡½Ë½°ûË½¿©Î¹¹Ô¤ÈÊ¹¤¤¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¿´ÇÛ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¥Á¡¼¥Èµé¥¹¥¿¥¤¥ë¤ÏÊÑ¤ï¤ê¤Ê¤¯¤Æ¡¢¤µ¤¹¤¬¥×¥í¤À¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
ÀÄ°æ¡¡±³¤ä¡¢¥Þ¥¸¤Ç¸«¤Æ¤é¤ì¤Ø¤ó¥¹¥¿¥¤¥ë¤·¤Æ¤Þ¤¹¤è¡£¤´ÈÓ4ÇÕ¤È¤«¿©¤Ù¤¿Æü¤â¤¢¤Ã¤¿¤·¡¢ºÇ¸å¤Ï³«¤Ä¾¤ê¤Þ¤·¤¿¤â¤ó¡£º£¤ò³Ú¤·¤à¤·¤«¤Ê¤¤¤Ê¤Ã¤Æ¡£¤Þ¤¢¤Ç¤â¡¢¤³¤ì¤Ï¤³¤ì¤Ç¥ì¥¢¤À¤È³Ú¤·¤ó¤Ç¤â¤é¤¦¤·¤«¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤Í¡£¤â¤¦ÆóÅÙ¤È¸«¤»¤é¤ì¤Ê¤¤»Ñ¤Ç¤â¤¢¤ë¤Î¤Ç¡£
¡½¡½²áµîºÇ¹âÏª½Ð¤Ç¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
ÀÄ°æ¡¡°áÁõ¤¬Á´Éô¤«¤ï¤¤¤«¤Ã¤¿¤Î¤ÇËþÂ¤Ç¤¹¡£¼ó¤Ë¥ê¥Ü¥ó´¬¤¤¤¿¤Î¤âµ¤¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤º¤Ã¤ÈÆ´¤ì¤Æ¤¤¤¿Ë¢É÷Ï¤»£±Æ¤â¤Ç¤¤Þ¤·¤¿¡£»ïÌÌ¤Ë¤Ï»È¤ï¤ì¤Æ¤Ê¤¤¤±¤É¡Ê¾Ð¡Ë¡£
¡½¡½Ë¢É÷Ï¤¥«¥Ã¥È¤Ï¥Ç¥¸¥¿¥ë¼Ì¿¿½¸¤Ç¤¿¤Ã¤×¤ê¤È³Ú¤·¤ó¤Ç¤¤¤¿¤À¤¯¤È¤·¤Æ¡¢²áµîºÇ¹â¤Ëà¤Ö¤ê¤Ã»Òá¤Ë¤â¤Ê¤Ã¤Æ¤â¤é¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
ÀÄ°æ¡¡¤½¤¦¤ä¡¢¤á¤Ã¤Á¤ã²£¤«¤é¡Ö¤Ö¤ê¤Ã»Ò¤·¤Æ¡ª¡×¸À¤ï¤ì¤Þ¤·¤¿¡Ê¾Ð¡Ë¡£¤½¤ó¤Ê¤ó¤ä¤Ã¤¿¤³¤È¤Ê¤«¤Ã¤¿¤«¤éÃÑ¤º¤«¤·¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡£
¡½¡½½Õ¤Á¤ã¤ó¤Ã¤Æ¤«¤ï¤¤¤¯¤Æ°¦¤µ¤ì¥¥ã¥é¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡£¤½¤ì¤òÆÉ¼Ô¤Ë¤âÃÎ¤Ã¤Æ¤Û¤·¤¯¤Æ¡¢¤¿¤¯¤µ¤ó¤ª´ê¤¤¤·¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
ÀÄ°æ¡¡¤¨¡Á¤½¤ó¤Ê¤³¤È¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤è¡£»ä¤Ã¤Æ¤±¤Ã¤³¤¦¤¤Ä¤¤¥¿¥¤¥×¤Ç¤¹¤è¡£·ù¤Ê¤³¤È¤Ï·ù¤Ã¤Æ¥Ï¥Ã¥¥ê¸À¤Ã¤Á¤ã¤¦¤·¡£
¡½¡½ËÜÅö¤Ë¤¤Ä¤¤¿Í¤Ê¤éÍ§Ã£¤Î¿·º§Î¹¹Ô¤Ë¸Æ¤Ð¤ì¤Þ¤»¤ó¤è¡£¾ï¤ËÍ§Ã£¤È¤ÎÏÃ¤ò¤·¤Æ¤ëµ¤¤¬¤¹¤ë¤·¡£¤Ò¤È¤ê¤Ç²á¤´¤¹¤³¤È¤Ã¤Æ¤¢¤ê¤Þ¤¹¡©
ÀÄ°æ¡¡¤Ê¤¤¤«¤â¡£ºÇ¶á¤Ï¥¢¥ë¥Ð¥¤¥È¤ò4¤Ä¤«¤±»ý¤Á¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤ÇµÙ¤ß¤¬¤Û¤Ü¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢·ë¶ÉµÙ¤ß¤ÎÆü¤âÍ§Ã£¤È²ñ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤Í¡£
¡½¡½Èè¤ì¤Æ¤ë¤Î¤ËÃÇ¤é¤Ê¤¤¤Î¡©
ÀÄ°æ¡¡¸Æ¤ó¤Ç¤â¤é¤¨¤ë¤¦¤Á¤¬²Ú¤ä¤Ê¤Ã¤Æ»×¤¦¤ó¤Ç¤¹¡£Á°¤ËÆ±¤¸¤è¤¦¤Ê¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤Ç3¿Í¤«¤éÍ¶¤Ã¤Æ¤â¤é¤Ã¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤Ã¤Æ¡£·ë¶É¤Ò¤È¤ê¤Ï»þ´Ö¤È¾ì½êÅª¤Ë²ñ¤¨¤Ê¤«¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤Õ¤¿¤ê¤Ë¤Ï²ñ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£´ðËÜÅª¤Ë¤Ï´é½Ð¤»¤ë¤Ê¤é½Ð¤·¤È¤¤¿¤¤¤Ê¤Ã¤Æ»×¤¦¤ó¤Ç¤¹¡£
¡½¡½ÏÃ¤ÏÌá¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢¤Ê¤ó¤Ç4¤Ä¤â¥¢¥ë¥Ð¥¤¥È¤ò¡©
ÀÄ°æ¡¡¾Íè²¿¤¹¤ë¤Ë¤·¤Æ¤â¤ª¶â¤Ã¤ÆÉ¬Í×¤À¤·¡¢·ëº§¤ò¹Í¤¨¤¿¤È¤¤Ë¤âÁê¼ê¤ËÁ´ÉôÍê¤ê¤¿¤¯¤Ê¤¤¤Ê¤Ã¤Æ»×¤¦¤ó¤Ç¤¹¤è¡£¼«Î©¤·¤¿½÷À¤Ë¤Ê¤ê¤¿¤¤¤Ç¤¹¡£
¡½¡½º£¡¢Îø¥ê¥¢½Ð¤Æ¤Þ¤¹¤â¤ó¤Í¡£
ÀÄ°æ¡¡Àê¤¤¤¬Íí¤ß¤Ê¤¬¤é¿Ê¤ó¤Ç¤¤¤¯¿·¤·¤¤Îø¥ê¥¢¤Ç¤¹¡£¥¿¥Ã¥°¤òÁÈ¤ó¤Ç¤ëÀê¤¤»Õ¤µ¤ó¤Ë¤Ï½é¤á¤Æ²ñ¤Ã¤¿¤È¤¤Ë¹¥¤¤Ê¥¿¥¤¥×¤ò¸À¤¤Åö¤Æ¤é¤ì¤¿¤«¤é¿®ÍÑ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡Ê¾Ð¡Ë¡£º£¸å¤É¤¦¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤Î¤«³Ú¤·¤ß¤Ë¤·¤Æ¤Û¤·¤¤¤Ç¤¹¡£
¡½¡½¤¸¤ã¤¢......ºÇ¸å¤ÏºÇ¶á¥Ï¥Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤â¤Î¤òÊ¹¤³¤¦¤«¤Ê¡¢¤È¡£
ÀÄ°æ¡¡Áð¡©¡¡¥Ñ¥¦¥À¡¼¡©¤Ë¥Ï¥Þ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡½¡½¤Á¤ç¤Ã¤È¡ª¡¡ºÇ¸å¤ÎºÇ¸å¤ËÇúÃÆÈ¯¸À¤Ï¤ä¤á¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡ª
ÀÄ°æ¡¡°ã¤¤¤Þ¤¹¤è¡ª¡¡¸µµ¤¤Ë¤Ê¤ë¤ä¤Ä¤Ç¤¹¡£¤è¤±¤¤¤Ë²ø¤·¤¤¤«¡Ê¾Ð¡Ë¡£¥¢¥Þ¥¾¥ó¤Î¹ØÆþÍúÎò¤ò¸«¤¿¤éÌ¾Á°¤¬¤ï¤«¤ë¤Î¤ÇÂÔ¤Ã¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤......¡£¤¢¡¢¥â¥ê¥ó¥¬¥Ñ¥¦¥À¡¼¤Ç¤¹¡£
¡½¡½¥µ¥×¥ê¥á¥ó¥ÈÅª¤Ê¡£
ÀÄ°æ¡¡¤Ï¤¤¡£ÈèÏ«²óÉü¤ÈÈþÍÆ¤Ë¤¤¤¤¤é¤·¤¤¤Ç¤¹¡£¤¢¤È¡¢Ä«µ¯¤¤¿¤é¿ÎÃ°¤â°û¤ó¤Ç¤Þ¤¹¡£ºÇ¶áÇ¯¤Î¤»¤¤¤«¡¢ÂÎ¤ÎÈè¤ì¤¬¼è¤ì¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¤è¤Í......¡£
¡½¡½¤½¤ì¤Ï¥¢¥ë¥Ð¥¤¥È¤ò4¤Ä¤â¤«¤±»ý¤Á¤·¤Æ¤ë¤«¤é¤Ç¤·¤ç¡Ê¾Ð¡Ë¡£
ÀÄ°æ¡¡³Î¤«¤Ë¤½¤¦¤«¤â¡ª¡¡µ¤¤Å¤«¤ó¤«¤Ã¤¿¡£µÙ¤ß¤Þ¤¹¡Ê¾Ð¡Ë¡£
¥¹¥¿¥¤¥ê¥ó¥°¡¿Åû°æÍÕ»Ò¡ÊPEACE MONKEY¡Ë¡¡¥Ø¥¢¡õ¥á¥¤¥¯¡¿ÇëÂ¼Àé¼Ó»Ò
¡üÀÄ°æ ½Õ¡Ê¤¢¤ª¤¤¡¦¤Ï¤ë¡Ë¡¡
1998Ç¯3·î26ÆüÀ¸¤Þ¤ì¡¡ÂçºåÉÜ½Ð¿È¡¡¿ÈÄ¹164cm¡¡
¡ûI¥«¥Ã¥×¤Î¥Á¡¼¥Èµé¥¹¥¿¥¤¥ë¤Ç¥°¥é¥Ó¥¢»ï¤òÀÊ´¬¡£¥¿¥ì¥ó¥È¤È¤·¤Æ¤â³èÆ°¤·¡¢YouTubeÆÈÀêÇÛ¿®¤ÎÎø°¦¥ê¥¢¥ê¥Æ¥£¥·¥ç¡¼¡Ø¥¹¥¥Ô¥Á¥å¡Ù¤Ë½Ð±éÃæ¡£
¸ø¼°X¡Ú@harujjang26¡Û¡¡
¸ø¼°Instagram¡Ú@harujjang26¡Û¡¡
¸ø¼°TikTok¡Ú@harujjang26¡Û¡¡
¸ø¼°¥Õ¥¡¥ó¥¯¥é¥Ö¤â¥Á¥§¥Ã¥¯¡ª¡¡
ÀÄ°æ ½Õ¥Ç¥¸¥¿¥ë¼Ì¿¿½¸¡ØIn Full Bloom¡Ù¡¡»£±Æ¡¿¥«¥Î¥¦¥ê¥ç¥¦¥Þ¡¡²Á³Ê¡¿1100±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
¼èºà¡¦Ê¸¡¿¶âÈ±¤ê¤µ¡¡»£±Æ¡¿¥«¥Î¥¦¥ê¥ç¥¦¥Þ