総理退任後、はじめて地元に帰省した石破前総理大臣は地元への感謝を述べ、1年を振り返りました。一方、「反軍演説」の復活をめぐっては自民党の対応をけん制する場面もありました。

【映像】石破前総理のコメント

「40年近い間にわたってお支えを頂いた鳥取県民あるいは鳥取1区の皆様方のおかげであり、人間、いい時ばっかりではないので、厳しい時、辛い時、苦しい時も変わらずに支えていただいた皆様方のおかげだと思っております」（石破前総理大臣）

石破前総理は、戦後80年の節目で総理であったことを強く意識し、硫黄島の訪問から80年所感の発出にいたるまで「自分なりの思いを込めた」と振り返りました。

またその所感で触れた1940年の帝国議会で衆議院議員だった斎藤隆夫氏が政府や軍部を批判した「反軍演説」の議事録復活について、「共産党から参政党まで全ての野党が賛成だ」と指摘しました。そのうえで、「自民党は時間がかかるという話だが自民党の姿勢そのものが疑われる」とくぎを刺し、「戦後80年のことしにやる意義がある」と強調しました。

さらに2024年10月、総理就任直後に解散に踏みきったことについては、「非常に痛恨事でそれで不信も高まった」と振り返り、「与党の強い要望に抗うのは非常に難しかった」と明かしました。

今後の議員人生については、「自分がやらねばならないことがこの1年間でより明確になった」と述べ、防災やコメ政策、自衛隊の処遇改善などに引き続き取り組んでいく考えを示しました。（ANNニュース）