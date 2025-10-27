

ハロウィーンカラーの衣装のデジ写が集結！

今年もハロウィーンの季節がやってきました！ かわいく仮装した美女が街に繰り出す華やかなイベント！ 現在【週プレ グラジャパ！】では「ハッピ〜ハロウィーン！写真集セール」を開催中です。10月27日（月）から10月31日（金）までの期間限定で、ハロウィーンカラー（オレンジ・黒・紫）の衣装が登場する人気デジタル写真集37作品を30%OFFでお届け！

本記事では、対象商品の中から厳選した4作品をレコメンドします！

【ゴージャスIカップ】山田あい『ゴージャス☆』／撮影：小塚毅之



山田あいデジタル写真集『ゴージャス☆』／撮影：小塚毅之

セール特価770円（税込）（10月31日まで）

バスト90、Iカップの超新星！ 男の夢が詰まったゴージャスボディでグラビア界を席巻中の山田あいさん。週プレ初グラビアを収録したデジタル写真集『ゴージャス☆』では、全身から溢れ出る色気を惜しみなく披露。ビキニはもちろん、表紙でも着用している黒メッシュのレオタードはかなりのインパクトです！ キュッと締まったウエストに、大ボリュームのバスト、そして力強いギャル顔。見ているだけで気分がアガる。存在そのものがゴージャスすぎる！



山田あいデジタル写真集『ゴージャス☆』／撮影：小塚毅之

【最強8頭身ボディ】阿部なつき『2024年の最注目株。』／撮影：桑島智輝



阿部なつきデジタル写真集『2024年の最注目株。』／撮影：桑島智輝

セール特価770円（税込）（10月31日まで）

モデル、インフルエンサー、タレントとして活躍の幅を広げている阿部なつきさん。デジタル写真集『2024年の最注目株。』は、タイトルの通り、2024年にリリースされたデジタル写真集で、さらなる活躍への期待を感じさせる逸材感が詰まった一冊。手足の長い8頭身、大きなバスト、引き締まったウエスト。全てが完璧な彼女は、しっとりとした表情もまた素晴らしい。このキラキラとした存在感を、あらゆる角度からたっぷり堪能しちゃおう！



阿部なつきデジタル写真集『2024年の最注目株。』／撮影：桑島智輝

【令和の文化財級ボディ】七瀬なな『刺激的に照らされて』／撮影：佐藤裕之



七瀬ななデジタル写真集『刺激的に照らされて』／撮影：佐藤裕之

セール特価770円（税込）（10月31日まで）

昨年レースクイーンを卒業し、女優として新たなキャリアを歩み始めた七瀬ななさん。"令和の文化財級ボディ"と評される完璧ボディでグラビアでも大活躍。デジタル写真集がグラジャパ！マンスリーランキングで3度も1位になるなど、快挙も達成しています。今回ご紹介するデジタル写真集『刺激的に照らされて』も、2024年月のランキングで1位になったヒット作。海やプールで、刺激的な太陽に照らされる七瀬さんの美しい姿がたっぷり堪能できます！



七瀬ななデジタル写真集『刺激的に照らされて』／撮影：佐藤裕之

【日本一のコスプレイヤー】えなこ『祈り。』／撮影：LUCKMAN



えなこデジタル写真集『祈り。』／撮影：LUCKMAN

セール特価550円（税込）（10月31日まで）

ハロウィーンといえばコスプレ。コスプレといえば、やっぱりえなこさん！ デジタル写真集『祈り。』は、2020年10月、「週プレ54周年記念！秋のコス祭り54人大特集号」で披露されたコスプレグラビアを収録した一冊。殺し屋バニーちゃんとシスターの仮装姿は、どちらもセクシーでかわいい。ハロウィーンだもの、本気の仮装が見たいですよね！ ちょっぴりあやしくてドキドキする、えなこワールドをお楽しみください。



えなこデジタル写真集『祈り。』／撮影：LUCKMAN

