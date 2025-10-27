¡Ö¥°¥ì¥ó¥â¡¼¥ì¥ó¥¸¥£ ¥¹¥Ñ¥¤¥¹¡×¤ÎÀ¤³¦´Ñ¤òÂÎ´¶! Åìµþ¤ÈÂçºå¤Ç´ü´Ö¸ÂÄê¥Ý¥Ã¥×¥¢¥Ã¥×¥Ð¡¼³«ºÅ
¥Ï¥¤¥é¥ó¥É ¥·¥ó¥°¥ë¥â¥ë¥È¥¹¥³¥Ã¥Á¥¦¥¤¥¹¥¡¼¡Ö¥°¥ì¥ó¥â¡¼¥ì¥ó¥¸¥£¡×¤¬¡¢¸ÂÄê¾¦ÉÊ¡Ö¥°¥ì¥ó¥â¡¼¥ì¥ó¥¸¥£ ¥¹¥Ñ¥¤¥¹¡×¤ÎÀ¤³¦´Ñ¤òÂÎ´¶¤Ç¤¤ë¥Ý¥Ã¥×¥¢¥Ã¥×¥Ð¡¼¤ò³«ºÅ¡£Åìµþ¡¦¶äºÂ¤Î¡ÖBar LIBRE Ginza¡×¤ÈÂçºå¤Î¡Öalcobareno¡×¤Î2¥«½ê¤Ç¡¢¡Ö¥°¥ì¥ó¥â¡¼¥ì¥ó¥¸¥£ ¥¹¥Ñ¥¤¥¹¡×¤ò»ÈÍÑ¤·¤¿¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥«¥¯¥Æ¥ë¤Ê¤É¤ò´ü´Ö¸ÂÄê¤ÇÄó¶¡¤¹¤ë¡£
¸ÂÄê¾¦ÉÊ¡Ö¥°¥ì¥ó¥â¡¼¥ì¥ó¥¸¥£ ¥¹¥Ñ¥¤¥¹¡×
Åìµþ¡¦¶äºÂ¤Î¡ÖBar LIBRE Ginza¡×¤Ï¡¢³Ê¼°¤ÈÍ·¤Ó¿´¤¬¶¦Â¸¤¹¤ëÀöÎý¤Î¥Ð¡¼¤Ç¡¢µ¨Àá¤Î¥Õ¥ë¡¼¥Ä¤ä¥Ï¡¼¥Ö¤òÍÑ¤¤¤¿ÁÏÂ¤Åª¤Ê¥«¥¯¥Æ¥ë¤ò´®Ç½¤Ç¤¤ë¡£Äó¶¡¥á¥Ë¥å¡¼¤Ï¡ØSpiced Whisky MIZUWARI (Whisky and Water)(¥¹¥Ñ¥¤¥¹¹á¤ë¥â¡¼¥ì¥ó¥¸¥£¿å³ä¤ê)¡Ù¡¢¡ØPassion Pepper Mint Julep(¥Ñ¥Ã¥·¥ç¥ó¥ß¥ó¥È¥¸¥å¥ì¥Ã¥×)¡Ù¡¢¡ØVanilla Whisky Sour(¥Ð¥Ë¥é¥¦¥¤¥¹¥¡¼¥µ¥ï¡¼)¡Ù¡¢¡ØSpiced Morangie Cancha¡Ê¥¹¥Ñ¥¤¥¹¥â¡¼¥ì¥ó¥¸¥£¥«¥ó¥Á¥ã¡Ë¡Ù¡¢¡ØCaramel Espresso Martini¡Ê¥¥ã¥é¥á¥ë¥¨¥¹¥×¥ì¥Ã¥½¥Þ¥Æ¥£¡¼¥Ë)¡Ù¡£±Ä¶È»þ´Ö¤Ï¡¢¸á¸å3»þ¤«¤é¸á¸å11»þ30Ê¬¤Þ¤Ç¡£
Åìµþ¡¦¶äºÂ¡ÖBar LIBRE Ginza¡×
Âçºå¡¦Å·²¦»û¤ËÅ¹¤ò¹½¤¨¤ë¡Öalcobareno(¥¢¥ë¥³¥Ð¥ì¡¼¥Î)¡×¤Ç¤Ï¡¢¥¯¥é¥·¥Ã¥¯¤È¥â¥À¥ó¤¬Ä´ÏÂ¤¹¤ë¾å¼Á¤Ê¶õ´Ö¤Ç¡¢½Ü¤Î¥Õ¥ë¡¼¥Ä¤ä¥Ü¥¿¥Ë¥«¥ë¤ò»ÈÍÑ¤·¤¿¥«¥¯¥Æ¥ë¤òÄó¶¡¡£¡ØGlenmorangie Spice Highball(¥°¥ì¥ó¥â¡¼¥ì¥ó¥¸¥£ ¥¹¥Ñ¥¤¥¹¥Ï¥¤¥Ü¡¼¥ë)¡Ù¡¢¡ØAmber Masque(¥¢¥ó¥Ð¡¼¥Þ¥¹¥¯)¡Ù¡¢¡ØBanana Spice(¥Ð¥Ê¥Ê¥¹¥Ñ¥¤¥¹)¡Ù¤È¤¤¤Ã¤¿¥á¥Ë¥å¡¼¤¬ÅÐ¾ì¤¹¤ë¡£Ê¿Æü¤Ï¡¢¸á¸å4»þ¤«¤é¸áÁ°0»þ¤Þ¤Ç¡£ÅÚÆü¤Ï¸á¸å2»þ¤«¤é¸áÁ°0»þ¤Þ¤Ç±Ä¶È¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
Âçºå¡¦Å·²¦»û¡Öalcobareno(¥¢¥ë¥³¥Ð¥ì¡¼¥Î)¡×
¤Þ¤¿¡¢Åìµþ¡¦Âç¼êÄ®¤Î¥Õ¥©¡¼¥·¡¼¥º¥ó¥º¥Û¥Æ¥ë39³¬¤ËÐÊ¤à¥Ð¡¼¡ÖVIRTÙ(¥ô¥§¥ë¥Æ¥å)¡×¤Ç¤Ï¡¢12·î1Æü¡Á31Æü¤Î´ü´Ö¡¢¥Õ¥§¥¹¥Æ¥£¥Ö¥«¥¯¥Æ¥ë¥×¥í¥â¡¼¥·¥ç¥ó¤ò¼Â»Ü¡£¥°¥ì¥ó¥â¡¼¥ì¥ó¥¸¥£ ¥¹¥Ñ¥¤¥¹¤Î¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥«¥¯¥Æ¥ë¤ò³Ú¤·¤à¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¡£
Åìµþ¡¦Âç¼êÄ® ¥Õ¥©¡¼¥·¡¼¥º¥ó¥º¥Û¥Æ¥ë¡ÖVIRTÙ(¥ô¥§¥ë¥Æ¥å)¡×
¸ÂÄê¾¦ÉÊ¡Ö¥°¥ì¥ó¥â¡¼¥ì¥ó¥¸¥£ ¥¹¥Ñ¥¤¥¹¡×¤Ï¡¢1Ëü3,640±ß(700ml)¡£¥Ë¥å¡¼¥Á¥ã¡¼¥ª¡¼¥¯Ã®¤È¥â¥í¥Ã¥³»ºÀÖ¥ï¥¤¥óÃ®¡¢¥Ú¥É¥í¥Ò¥á¥Í¥¹¡¦¥·¥§¥ê¡¼Ã®¡¢¥·¥§¡¼¥Ó¥ó¥°¡¦¥È¡¼¥¹¥È¤·¤¿ÀÖ¥ï¥¤¥óÃ®¤Ç½ÏÀ®¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¸ý¤ÎÃæ¤Ë¥¹¥Ñ¥¤¥·¡¼¤Ç´Å¤¤¥¢¥í¥Þ¤¬¹¤¬¤ë¡£
¸ÂÄê¾¦ÉÊ¡Ö¥°¥ì¥ó¥â¡¼¥ì¥ó¥¸¥£ ¥¹¥Ñ¥¤¥¹¡×
