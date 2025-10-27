横浜ＤｅＮＡ・相川新監督からスターマンのぬいぐるみを受け取る青学大・小田＝相模原市中央区

横浜ＤｅＮＡからドラフト１位指名された青学大の小田康一郎内野手（２２）が２７日、相模原市の同大で相川亮二新監督らから指名のあいさつを受けた。即戦力として期待される小田は「チームに早くなじみ、１年目から優勝に導けるよう頑張りたい」と意気込んだ。

ともに満面の笑みで初対面だった。相川新監督は小田の笑顔を褒めちぎり、「表情に人間性が出ると思う。すごく前向きな選手なんだろうなと思った」。新指揮官の来訪はサプライズ。小田は「うれしかった。（相川監督も）良い笑顔をされていたが、負けていない」と笑いを誘った。

大学では主に一塁を守ったが、他のポジションもこなせる万能性をアピール。相川監督はその心意気に感銘を受け、「プロに入ること自体が挑戦だと思う。そもそもの考え方も素晴らしい」と絶賛した。

１７３センチ、８５キロの左打者で卓越したバットコントロールに長打力を兼ね備える。大学の先輩で米大リーグのレッドソックスでプレーする吉田正尚外野手に姿を重ね、相川監督は「吉田選手を超えるようなセンスを持っていると思う」。小田は謙遜しつつ、「その評価に応えられるよう努力し続けたい」と語った。

新指揮官から「優勝し続けたい、勝ち続けたい」という言葉があったことを明かした。青学大は群雄割拠の東都リーグで史上３校目となる６連覇を達成した強豪。そのメンバーの一員として小田は「何か力になれるところはあると思った」。重圧をはね返した常勝チームでの経験を生かし、横浜ＤｅＮＡを２８年ぶりのリーグ優勝に導く気概を示した。