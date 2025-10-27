【#キャバクラで働く理由】単位取れず高校中退後ニート→キャバ嬢転身で生活一変「思っていた数倍大変」ながらも人生で1番頑張れる理由とは──東京歌舞伎町・らむ
【モデルプレス＝2025/10/27】東京・歌舞伎町「ディアレスト歌舞伎町」に勤務する、らむ。高校に進学したが、単位が取れず中退することに。そこから何もせず、家で過ごしていただけの生活から一変、キャバ嬢として働き始め、人生で1番頑張っているという。
中学校卒業後は高校に進学したが「単位が取れないからもういいや」と中退したらむ。その後は「家で何もせず、遊んで寝てばかり」の時期がしばらく続いていた。「そろそろ仕事をしないと」という思いから夜職の道を選び、稼げるという理由で「キャバ嬢1択でした」と語った。周りの友達もキャバ嬢をやっている人が多かったことから、夜職への偏見や抵抗は「全くなかった」という。高校を中退してから何もしない期間が続いていたため、キャバ嬢という形で仕事を始めることを家族も応援してくれた。
約1ヶ月前に仕事を始めたばかりのらむは「思っていた数倍大変です」とまだ新しい生活に慣れていない様子。特に「お酒が辛い」と明かし、2日酔いになることもあるが、それでも次の日は頑張って出勤している。「今が1番大変」なのは人生で最も頑張っているからだと笑顔で教えてくれた。
大変な日々に直面しながらも頑張れるのは、「ディアレスト歌舞伎町」を選んでよかったと思える点があるから。この店舗で夜職デビューを果たしたらむは、約1ヶ月働いてみて「フリーが多く、黒服さんも優しい」と魅力を挙げた。働きやすい環境で働きながら、辛いときや疲れたときは「猫を抱っこして寝ています」と愛猫の癒しが力になっているという。
夢に向けて再スタートを切ったらむに夢を叶える秘訣を聞くと「諦めないで努力し続けること」と回答。今後の目標については、デビューしたばかりながらも「看板に載りたいです」と力強く宣言してくれた。
インタビューを経て、らむさんが夜職を始める前の生活から一変し、キャバ嬢として新たなスタートを切った覚悟が伝わってきた。「思っていた数倍大変」という厳しい現実を経験しつつも、「今が1番頑張っている」と語る姿は、並々ならぬ努力と強い意志を感じさせる。デビューから間もないにも関わらず「看板に載りたい」という目標を掲げ、「諦めないで努力し続ける」ことが夢を叶える秘訣と語る彼女の姿勢は、多くの読者の心に響いたことだろう。（modelpress編集部）
