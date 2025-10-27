熱戦【信州vs遠州】毎年恒例！綱引きで交流 褒美は「領土」１メートル分 去年まで2連勝中の「信州軍」３連勝なるか？！
勝った褒美は“国の領土”。
飯田市南信濃と静岡県・浜松市の県境で26日、綱引きで領土を争う毎年恒例のユニークな交流イベントが開かれました。去年まで2連勝中の「信州軍」。
はたして、今年の勝者は…？
信州軍
「みなさん信州の代表で出ていますので、その看板を絶対汚すんじゃねーぞ！行くぞー！オー！」
26日開かれた、「峠の国盗り綱引き合戦」。
両地区の商工会などが親睦と地域の活性化を目的に行っていて、今年で35回目。
これまでの成績は信州軍が「19勝15敗」と勝ち越していて、去年まで2連勝中です。
信州軍 平澤一也主将
「もうとにかくあきらめない。みんながあきらめない。どんなに疲れてもあきらめない。それだけですね。」
3連勝に向けて、気持ちに隙は作りません。
対する遠州軍。
連敗脱出に向け、今年は体格のいいメンバーをそろえてきました。
信州軍
「おそらくあっちは重い。なので、練習よりもラインを下げると思うから。特にスタートは集中して」
「勝負！」
試合は1本2分間の“三本勝負”。序盤、タイミングを計る両チーム。
「せーの！よいしょー」
後半に入り、一気に攻める！
「やったー！」「遠州軍1本目勝利！」
後がない信州軍。
2本目 。
善戦むなしく今年は「信州軍」の敗退で幕を閉じました。
信州軍 平澤主将
「悔いは…あります。悔しいですね。やっぱ負けると悔しいですけど、でもこれも一つの交流。たぶん来年強くなると思います。来年は絶対勝ちます」
国境を1メートル押し戻された信州軍。
両者の交流はこれからも続きます。