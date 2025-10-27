勝った褒美は“国の領土”。



飯田市南信濃と静岡県・浜松市の県境で26日、綱引きで領土を争う毎年恒例のユニークな交流イベントが開かれました。去年まで2連勝中の「信州軍」。



はたして、今年の勝者は…？



「みなさん信州の代表で出ていますので、その看板を絶対汚すんじゃねーぞ！行くぞー！オー！」



26日開かれた、「峠の国盗り綱引き合戦」。





飯田市南信濃と静岡県浜松市水窪町の境にある兵越峠を舞台に「信州軍」と「遠州軍」が綱引きをして勝ったほうが“国境”を1メートル広げることができるユニークな戦いです。両地区の商工会などが親睦と地域の活性化を目的に行っていて、今年で35回目。これまでの成績は信州軍が「19勝15敗」と勝ち越していて、去年まで2連勝中です。信州軍 平澤一也主将「もうとにかくあきらめない。みんながあきらめない。どんなに疲れてもあきらめない。それだけですね。」3連勝に向けて、気持ちに隙は作りません。対する遠州軍。連敗脱出に向け、今年は体格のいいメンバーをそろえてきました。信州軍「おそらくあっちは重い。なので、練習よりもラインを下げると思うから。特にスタートは集中して」「勝負！」試合は1本2分間の“三本勝負”。序盤、タイミングを計る両チーム。「せーの！よいしょー」後半に入り、一気に攻める！「やったー！」「遠州軍1本目勝利！」後がない信州軍。2本目 。善戦むなしく今年は「信州軍」の敗退で幕を閉じました。信州軍 平澤主将「悔いは…あります。悔しいですね。やっぱ負けると悔しいですけど、でもこれも一つの交流。たぶん来年強くなると思います。来年は絶対勝ちます」国境を1メートル押し戻された信州軍。両者の交流はこれからも続きます。