勝った褒美は“国の領土”。

飯田市南信濃と静岡県・浜松市の県境で26日、綱引きで領土を争う毎年恒例のユニークな交流イベントが開かれました。去年まで2連勝中の「信州軍」。

はたして、今年の勝者は…？

「みなさん信州の代表で出ていますので、その看板を絶対汚すんじゃねーぞ！行くぞー！オー！」

26日開かれた、「峠の国盗り綱引き合戦」。

飯田市南信濃と静岡県浜松市水窪町の境にある兵越峠を舞台に「信州軍」と「遠州軍」が綱引きをして勝ったほうが“国境”を1メートル広げることができるユニークな戦いです。

両地区の商工会などが親睦と地域の活性化を目的に行っていて、今年で35回目。

これまでの成績は信州軍が「19勝15敗」と勝ち越していて、去年まで2連勝中です。

信州軍 平澤一也主将
「もうとにかくあきらめない。みんながあきらめない。どんなに疲れてもあきらめない。それだけですね。」

3連勝に向けて、気持ちに隙は作りません。

対する遠州軍。

連敗脱出に向け、今年は体格のいいメンバーをそろえてきました。

「おそらくあっちは重い。なので、練習よりもラインを下げると思うから。特にスタートは集中して」

「勝負！」

試合は1本2分間の“三本勝負”。序盤、タイミングを計る両チーム。

「せーの！よいしょー」

後半に入り、一気に攻める！

「やったー！」「遠州軍1本目勝利！」

後がない信州軍。

2本目 。

善戦むなしく今年は「信州軍」の敗退で幕を閉じました。

信州軍 平澤主将
「悔いは…あります。悔しいですね。やっぱ負けると悔しいですけど、でもこれも一つの交流。たぶん来年強くなると思います。来年は絶対勝ちます」

国境を1メートル押し戻された信州軍。

両者の交流はこれからも続きます。