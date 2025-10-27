乃木坂46・池田瑛紗、美脚際立つコーデに絶賛の声「スタイル良すぎる」「美の女神」
乃木坂46の池田瑛紗が26日、自身のインスタグラムを更新。ショートパンツ姿で美脚を披露し、ファンから絶賛の声が寄せられている。
【写真】乃木坂46・池田瑛紗の美脚ショット
池田は、劇場版『チェンソーマン レゼ篇』を映画館で鑑賞した際の写真を投稿。あわせて、登場キャラクター・レゼを思わせるスタイルでポーズを決めた1枚も公開した。ショートパンツから、すらりと伸びた脚が際立つコーディネートとなっている。
ファンからは「美脚すぎてひっくり返った」「スタイル良すぎる」「最強」「美の女神」など、称賛の声が相次いでいる。
引用：「池田瑛紗」インスタグラム（＠teresaikedaofficial）
