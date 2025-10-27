乃木坂46・池田瑛紗

　乃木坂46の池田瑛紗が26日、自身のインスタグラムを更新。ショートパンツ姿で美脚を披露し、ファンから絶賛の声が寄せられている。

　池田は、劇場版『チェンソーマン レゼ篇』を映画館で鑑賞した際の写真を投稿。あわせて、登場キャラクター・レゼを思わせるスタイルでポーズを決めた1枚も公開した。ショートパンツから、すらりと伸びた脚が際立つコーディネートとなっている。

　ファンからは「美脚すぎてひっくり返った」「スタイル良すぎる」「最強」「美の女神」など、称賛の声が相次いでいる。

