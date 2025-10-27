「お姫様みたい」「めちゃくちゃ可愛い」元おニャン子フリフリワンピースに反響
おニャン子クラブ元メンバーでタレントの渡辺美奈代が、26にインスタグラムを更新し、イベントで着用したフリフリのワンピース姿を公開し、ファンを喜ばせた。
【写真】「お姫様みたい」「かわいい」渡辺美奈代のワンピース姿
25日に前橋競輪のイベントに登壇した渡辺。「前橋競輪イベント衣装」のコメントとともに、イエローのかわいらしいワンピース姿を公開している。
コメント欄には「美奈代さん、とても可愛いですね」「ワンピースもめちゃくちゃ可愛いです」「イエローも着こなす美奈代ちゃん」「お姫様みたい」といった声が殺到している。
■渡辺美奈代
1969年9月28日生まれ。1985年『夕やけニャンニャン』（フジテレビ系） の 「アイドルを探せ!」 に合格。番組発アイドルグループ 「おニャン子クラブ」 のメンバー（会員番号29番）として一世を風靡。現在は、芸能活動と併せて家具やインテリア、アパレルのプロデュース・販売など経営者・プロデューサーとして幅広く活躍している。
引用：「渡辺美奈代」インスタグラム（＠watanabe_minayo）
