高市早苗首相はマレーシアでのＡＳＥＡＮ（東南アジア諸国連合）関連会議でに出席し、外交デビュー。そのファッションにも注目が集まっている。

高市氏は２７日までに自身のＸ（旧ツイッター）で「日ＡＳＥＡＮ首脳会議に参加しました。ＡＳＥＡＮ議長であるアンワル・マレーシア首相に御紹介いただき、各国首脳一人一人に御挨拶し、皆様から温かく迎えていただきました。日本とＡＳＥＡＮが心と心の繋がる信頼のパートナーであることを強く感じました」と報告。現地の様子が首相官邸や外務省のＳＮＳでも発信されている。

２４日に行った衆参両院の本会議での所信表明演説では鮮やかなブルーの服を着用した高市氏だが、今回は柔らかいホワイト系のジャケットを着用。集合写真では中央におさまり、明るい色合いで存在感を発揮した。

その様子を見たネットは「素敵なファッションも目を惹きますね」「ホワイトジャケットでしっかり目立ってらっしゃる」「白のジャケット大正解」「明るい色のジャケット、ナイスなチョイス。紅一点が際立って良い」「素敵すぎる」「ネックレスどこのか気になる」「シゴデキ感満載」「ブランドが知りたい。大人おしゃれだよね」「ブルーやパープルのイメージだけど白のジャケット似合う」「新鮮」「真ん中で嬉しい」などの声を上げていた。