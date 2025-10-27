カニヘンダックスフンドの福ちゃんが、飼い主さん一家の仲間になってから早2年。あっという間に時間は進み、パピーだった福ちゃんもすっかり大人になりました。

福ちゃんが来てからの2年間を振り返る飼い主さんの投稿は12.1万回以上再生され、「本当にそうですよね。この子が幸せなら、それだけで自分も幸せですね！」「犬と過ごす日々って、あっという間ですよね。日々大好きを伝えていきたいと思います」など、共感のコメントが多数寄せられています。

【動画：無邪気な赤ちゃん犬を飼った結果→あっという間に時間は進み…涙あふれる『2年間の成長記録』】

お迎えから2年を振り返る

Instagramアカウント「@fuku.changram0918」に投稿されたのは、パピー期にお迎えした福ちゃんが、お家の子になって2年を振り返る内容です。

まるでぬいぐるみのようなフワフワのパピーだった福ちゃんは、12月4日に飼い主さん一家に仲間入りしました。

パピーの頃の福ちゃんは怪獣のようで、飼い主さんは当時を振り返って「いろいろ破壊されたり、びっくりな日々でした(笑)」とコメント。2歳になった今は、だいぶ落ち着いたと言います。

比較的、穏やかな日々

パピー期は家族みんなを振り回すほどの怪獣だった福ちゃんですが、最近は比較的穏やかなのだそうです。

それでも、忘れた頃に洗面所や玄関に福ちゃんによる罠が仕掛けてあることも…。そんな福ちゃんのイタズラっ子気質も、家族にとっては笑顔の種です。

飼い主さんは福ちゃんのイタズラについて、「油断できません」とコメントしました。

これからも

パピー期からずっと一緒に過ごしてきた福ちゃんと、今も続く幸せな日々を振り返り、飼い主さんはしみじみと語ります。

「何気ない幸せな日常が、いつまでも続きますようにと願わずにはいられません。我が家の一員になってくれてありがとう」

と、福ちゃんの存在に感謝とリスペクトを見せました。

福ちゃんとともに、家族みんなが幸せに過ごし続けられるよう、願わずにはいられません。

2年間を振り返る内容に、視聴者からは「うちの子も2歳です。小さな体だけど、大きな存在感で家族の中心になってます。愛おしくてかけがえのない存在です」「これからも、一緒に楽しい思い出をたくさん作ってくださいね」など、温かいコメントが多数寄せられました。

Instagramアカウント「@fuku.changram0918」では、福ちゃんと過ごす日々を切り取った動画や写真を投稿中。まだまだ若い福ちゃんと、福ちゃんのことが大好きな家族の日々にほっこりしたい方は、ぜひアカウントを覗いてみてください。

