赤ちゃんのことが気になって仕方ないわんこの姿と反響を呼んでいます。

話題となっている投稿は記事執筆時点で41万回再生を突破し、「優しさで溢れてる」「いじらしくて泣いた」「家族愛が強すぎる…」といったコメントが寄せられることとなりました。

【動画：赤ちゃんを抱っこするママ→『お世話したい』と甲斐犬が交渉しにきて…あまりにも尊い様子】

赤ちゃんをください！

YouTubeチャンネル「甲斐犬一休と猫のしずくと僕のチャンネル」の投稿主であるご夫婦は、甲斐犬の一休さんと暮らしています。一家には赤ちゃんが産まれたばかり。一休さんは無類の赤ちゃん好きで、初対面からとっても優しくしていたそうです。

この日、リビングと併設する部屋で、赤ちゃんを寝かしつけようとしていたパパ。赤ちゃんの様子が気になる一休さんは、部屋の前で右往左往していたといいます。部屋の中は動物立ち入り禁止のため、キッチンにいるママと赤ちゃんを交互に見ながら、「泣いてるけど大丈夫…？」と心配そうな表情をしていたそうです。

あやしてあげたくて…

泣き続ける赤ちゃんが心配で仕方ない一休さん。ママに知らせに行きますが、家事で忙しいママはなかなか手を離すことができません。そこで一休さんは、自分が代わりに赤ちゃんをあやそうと考えたようです。

部屋の中にはパパがいましたが、ちょっぴり申し訳なさそうな表情で「赤ちゃんの面倒を見たくて…」と入室してきたそう。その姿に思わず笑ってしまったというパパですが、ルールは守らなければなりません。一休さんは、再びリビングに戻されることとなりました。

お座りで交渉！？

しかし、一休さんは赤ちゃんの面倒を見ることを諦めていなかったようです。たびたび部屋の中に侵入し、お座りして交渉してきたといいます。何度リビングに戻しても、やっぱり部屋に入ってきてしまうのでした。

そこでパパは、一旦部屋の扉を閉めることにしたそうです。しばらくは静かな時間が流れていましたが、一休さんが扉をこじあけて入ってきたのだそう！パパの機嫌を取るように低姿勢で入室して、赤ちゃんのお世話をしたいと懇願してきたといいます。

あまりに母性溢れる姿に、思わずホッコリしてしまう一幕なのでした♡

この投稿には「本当に赤ちゃん好きだなぁ」「甲斐犬ってこんな可愛いんだ」「ニヤニヤしながらみさせてもらいました」といったコメントが寄せられています。

YouTubeチャンネル「甲斐犬一休と猫のしずくと僕のチャンネル」では、一休さんとの山登りやキャンプの様子、猫のしずくちゃんとバンビちゃんの日常などが投稿されています。癒しと笑顔をもらいたい方は、ぜひチェックしてくださいね。

写真・動画提供：YouTubeチャンネル「甲斐犬一休と猫のしずくと僕のチャンネル」さま

執筆：小泉 あめ

編集：わんちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。