日本コカ・コーラは、公式アプリ「Coke ON」で、スクウェア・エニックスのスマートフォンゲーム「ドラゴンクエストウォーク」とのコラボキャンペーンを30日から開催する。キャンペーンは第1弾が10月30日～12月3日まで、第2弾が2025年12月4日～2026年1月11日まで。

対象自販機で買ってドラゴンクエストウォークスタンプを集めよう！

「Coke ON」アプリを使ってキャンペーン対応自販機で商品を購入するたびに、通常のCoke ONスタンプ1個に加え、コラボ限定デザインのCoke ONスタンプが、ランダムで1個もらえる。

スタンプデザインは、第1弾では7種、第2弾では第1弾スタンプを含む13種が用意されている。スタンプの入手は1種1個まで。

「Coke ON ウォーク」、「ドラゴンクエストウォーク」コラボチャレンジ

期間中、「Coke ON」内の特設ページからエントリーの上、「Coke ONウォーク」で1万歩あるくと、限定Coke ONスタンプがプレゼントされる。チャレンジ期間は2025年12月15日～2026年1月11日まで。

「ドラゴンクエストウォーク」アプリ内の「Coke ON」連動イベント

このほか、「ドラゴンクエストウォーク」アプリ内では期間中フィールド上にコカ･コーラ社ブランドとのコラボモンスターや「自動販売機スポット」が出現。スポットを巡ることで「Coke ON」内で使用できるドリンクチケットなどが抽選であたる。期間は2025年10月30日15時～2026年1月11日14時59分まで。

さらに、「自動販売機スポット」で抽選に参加すると、図鑑に製品が追加される新要素「コカ･コーラ社製品のドリンク図鑑」も登場する。

コラボモンスターは、過去のキャンペーンに登場したコラボモンスターに加え、「やかんの麦茶 from 爽健美茶」、「QOO（クー）」、「CHILL OUT（チルアウト）」の3ブランドとコラボした新モンスターが登場する。

「こころ」やコラボアイテムと交換できる「Coke ONメダルⅣ」がドロップするほか、一部のコラボモンスターは「なかまモンスター」として一緒に冒険できる。また、コラボモンスターを倒すと「コラボメダル」が獲得でき、ゲーム内でコラボアイテムなどを手に入れることが可能。