阿久根市の小学校で50歳を迎える卒業生が「華の50歳組」として運動会に参加し会場を盛り上げました。



阿久根市の小学校では、50歳の節目の年に母校の運動会に参加して、親交を深めるのが伝統となっています。全国から阿久根小学校に集まった95人の卒業生が「華の50歳組」としてリレー競技に参加します。



（男性）

「その当時の6年生の気持ちで走ります。すごく緊張します、みんなと会えて楽しい」

（女性）

「もう楽しみにしていた。足がつらないようにがんばる」

（男性）

「久しぶりに動く、みんな筋肉痛で厳しいみたいです。がんばります。負けるつもりでケガ無く迎えたい」





「華の50歳組」にとっては38年ぶりの校庭。気持ちはまだまだ子どもたちに負けまいと、全力疾走します。「華の50歳組」の奮闘に会場からは大きな声援が送られました。結果は…小学4年生のチームに負けてしまいましたが、“華の50歳”は満足感にあふれていました。（男性）「やりました。（50歳組で）1番でした。がんばりましたよ」（女性）「がんばりました。（50歳組で）1位でした。楽しかったです」（男性）「左足を肉離れしたが、気持ちよく走れました。50歳を機に、5年後10年後一緒に集える仲間たちがいることを嬉しく思う」久しぶりに再会し一緒に汗を流した卒業生たち。懐かしの母校で楽しい時間を過ごしていました。