“華の50歳組”「左足を肉離れ」「みんな筋肉痛」…運動会リレーに参加し会場を盛り上げる 阿久根市
阿久根市の小学校で50歳を迎える卒業生が「華の50歳組」として運動会に参加し会場を盛り上げました。
阿久根市の小学校では、50歳の節目の年に母校の運動会に参加して、親交を深めるのが伝統となっています。全国から阿久根小学校に集まった95人の卒業生が「華の50歳組」としてリレー競技に参加します。
（男性）
「その当時の6年生の気持ちで走ります。すごく緊張します、みんなと会えて楽しい」
（女性）
「もう楽しみにしていた。足がつらないようにがんばる」
（男性）
「久しぶりに動く、みんな筋肉痛で厳しいみたいです。がんばります。負けるつもりでケガ無く迎えたい」
「華の50歳組」の奮闘に会場からは大きな声援が送られました。
結果は…小学4年生のチームに負けてしまいましたが、“華の50歳”は満足感にあふれていました。
（男性）
「やりました。（50歳組で）1番でした。がんばりましたよ」
（女性）
「がんばりました。（50歳組で）1位でした。楽しかったです」
（男性）
「左足を肉離れしたが、気持ちよく走れました。50歳を機に、5年後10年後一緒に集える仲間たちがいることを嬉しく思う」
久しぶりに再会し一緒に汗を流した卒業生たち。懐かしの母校で楽しい時間を過ごしていました。