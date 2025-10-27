第38回東京国際映画祭のオープニングイベントが行われ、国内外から訪れた多くのゲストがレッドカーペットに登壇しました。

【写真を見る】【Aぇ! group佐野晶哉】人生初のレッドカーペットに大興奮 メンバーを煽る「お前らも早く歩けよ。まだ歩いてねぇだろ？」





Aぇ! groupの佐野晶哉さんは、アニメーション部門の映画『トリツカレ男』主演として登場。レッドカーペットを歩いた感想を聞かれると、“こんなに近い距離感でいろんな人に会えることってないので、人生で1番スターになった気分です”と、大興奮の様子でした。









初めてのレッドカーペットということで、“どんな風な顔していいかわかってないです”と、少し不安げな佐野さん。「今日はどんな顔のイメージ？」と記者に深掘りされると、“俺の...もぅ1番カッコいい顔...常にしてます”と、カメラ目線でキメていました。









また、佐野さんはレッドカーペットを歩くことをグループのメンバーに伝えていないそうで、“この映像を見てメンバー4人はビックリしていると思います”と、ニヤリ。

最後にはカメラに向かって“お前らも早く歩けよ。まだ歩いてねぇだろ？レッドカーペット”と、他メンバーを煽りに煽り、笑いながら次の取材へと向かっていきました。



