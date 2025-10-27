NCT・ユウタ、日本の大物アーティストとの“再会SHOT”が話題！「幸せそうで泣ける」「尊い…」【PHOTO】

NCTのユウタが、日本の人気アーティストとの2ショットを公開し、話題を呼んでいる。

【写真】ユウタ、“日本の大物アーティスト”と2SHOT

ユウタは最近、自身のインスタグラムを更新し、「最高の誕生日プレゼントありがとうございました やばすぎJapan final」というコメントとともに写真を投稿した。

公開された写真には、ハロウィンデコレーションが施された背景の前で、L'Arc〜en〜CielのHYDEと並ぶユウタの姿が写っている。ユウタはブラックのパーカーにニット帽を合わせたラフなスタイルで親しげな表情を見せ、HYDEはダークなヴァンパイア風のコスチュームで圧倒的な存在感を放っている。

10月26日に30歳の誕生日を迎えたユウタは、以前からHYDEへの尊敬の念を公言しており、親交を深めてきた。

（写真＝ユウタInstagram）ユウタ、HYDE

この投稿を見たファンからは「ユウタが幸せそうで私も幸せ」「お誕生日おめでとう！」「2人ともカッコよすぎます…」など、祝福と感動のコメントが寄せられている。

なお、ユウタは10月26日に日本1stソロフルアルバム『PERSONA』をリリースした。さらに、10月31日には福岡で自身初のソロコンサートツアー「YUTA LIVE TOUR 2025-PERSONA-」を開催する予定だ。

◇ユウタ プロフィール

1995年10月26日生まれ。本名は中本悠太。2016年7月、NCT 127のメンバーとしてデビューし、グループではサブボーカルとリードダンサーを務める。中学生のときに東方神起を見て、アイドルを志す。2012年、出身地の大阪で行われたSMグローバルオーディションに合格し、満16歳の時に渡韓。約4年間、練習生として過ごした。SMエンターテインメント所属のデビュー組では初めての日本人だ。2022年には映画『HiGH＆LOW THE WORST X』に出演し、日本で俳優デビューも果たした。