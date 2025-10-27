子育てで、誰かに頼るのは“悪”ですか？実母の言葉に、追い詰められる私【ママリ】
この記事では、子どもの3歳児健診の時に下の子を見ていてほしいと実母にお願いしたら「自分でどうにかしろ」と言われたという投稿を紹介します。自分にも他人にも厳しく、当たり前を押し付けてくる実母にモヤモヤしているという投稿者さん。義母は仕事をしており、仕事をしていない実母が一番頼りやすかったのにそんなことを言われてしまい、これからは実母に頼らない方法を考えていこうと思っているそう。
これまで子どもの面倒を見てくれていた実母から、厳しい言葉をかけられたという投稿者さん。もともと厳しい性格のようですが、急な態度の変化には戸惑いますよね。
子育ての環境や状況は家庭によってさまざまです。「みんなそうしている」と一括りにされると、少し心外に感じてしまいますよね。その一方で、実母だからといって手伝ってもらえるのが当たり前ではないことも、私たちが意識しておきたい点かもしれません。
自分の当たり前を押し付けてくる実母
「当たり前」ですか？
実母と喧嘩をしました。
今月に息子の3歳健診があります。
ベビーカーは禁止だし一歳の娘を抱えながらちょこまかする息子を追いかけながら健診を受けるのは大変なので、実母に娘と留守番をしてほしいとLINEを入れました。
今までの健診や予防接種等、片方を置いていきたい時は実母に頼んで子供を見てもらっていました。
ところが先々月、これからは自分で見ろ、なんでもやらなきゃダメだと断られました。
予防接種は二人抱えて行ったものの健診は2時間以上かかるし、さすがに厳しいと思って母に来てほしい旨を伝えたのですがなんで自分でやらないんだ、みんなやってる事なのにお前は努力をしようとしてない、大変なのなんて当たり前だと言われました。
母は昔からとても厳しいです。
母自身がばーちゃんにとても厳しく育てられ、兄(私の叔父)が子供の頃病気でばーちゃんは兄ばかりで自分にはとても厳しく家事も小さいうちにやらされたり弟の面倒もやらされた等、色々聞きました。
ほめられたり、優しくされた事もあまりないようです。
母は自分が褒められた事がなかったからであろう褒め言葉なんてほとんどないです。
自分にも他人にも厳しいです。
むしろやって当たり前だとばかり言います。
私にはつらいことでも、やって当たり前、耐えて当たり前で私がそれはつらいと言っても、自分はそう思わないと言ってました。
本人には当たり前であっても、それを自分以外の人にとっても当たり前など私はないと思います。
母が耐えられることが、当たり前に皆が耐えられるとは限らないし人によると思います。
そこまで言われたらもう頼る気はなくなるし、違う方法を今後は考えようと考えています。
一日フルで働いてる義母には頼れないし、今は働いていない実の親の方が本当は頼れるのですが、こんなにつらい事を言われるのなら頼りたくても頼りたくないです。
みなさんなら、どう考えますか？
実母の態度にさまざまな声が
この投稿にママリではさまざまな声が寄せられていました。
あーそっかー嫌なら仕方ないよなぁ😓
って思います。
頼りが当たり前のものでは無いですし頼れるならそりゃ頼れば良いと思いますが、嫌なら仕方ない、です！
私も2歳差で今5歳と3歳ですが転勤族なので親に頼らず家族だけで生活してるので、頼れる家族が近くにいるだけで羨ましいです🤭
意外とやったら何とかなります
孫疲れという言葉も最近ありますし、、、
全部自分で見て当たり前
ではないとは思いますが
親に見てもらって当たり前
でもないと思います。
親がNOというなら仕方ないのかなと思います。
寂しいですけれどね。、
私は子供達小さい頃頼ってばかりでしたよ😅
まあそれは親が良いよーって言ってくれてるからこそ成り立つのですが、、
私も健診の時はどっちか必ず預けてましたもん。下の子見ながら健診、想像しただけでカオスで私も連れて行きたくないです😭
地方の田舎なので周りも皆んな親世代に預けてたし、私らの地域ではなんら珍しくない事でしたよ😳✨
皆んな一人でやってる、甘え過ぎとか全然知らん周りと比べられたくないですよね🙄💦
でも預かって貰えないのならば頑張って連れてくか、旦那さん確実に休みの日に健診ずらすかしかないですよね😢
頑張ってください🙏✨
子育ての環境や状況は家庭によってさまざまです。「みんなそうしている」と一括りにされると、少し心外に感じてしまいますよね。その一方で、実母だからといって手伝ってもらえるのが当たり前ではないことも、私たちが意識しておきたい点かもしれません。
実母が「できない」と言うなら、その気持ちを尊重することも大切です。もしかしたら、言葉の裏には疲れや事情があるのかもしれません。お互いに落ち着いた頃に、「あの言葉が寂しかった」と素直な気持ちを伝えられると、また関係が少し柔らかくなるかもしれませんね。
頼れる親がいることはありがたいですが、頼れないからといって不幸というわけではありません。夫に協力をお願いしたり、一時預かりなどの制度を活用したりと、できることはきっとあります。今の状況を前向きにとらえ、次につながる方法を探していきたいですね。
記事作成: こびと
（配信元: ママリ）