歴史建築に泊まる贅沢。旧市庁舎を活かした「OMO7横浜」が予約を開始！
テンションがあがる街ナカホテル「OMO(おも)」は、神奈川県横浜市に「OMO7横浜 by 星野リゾート」(以下、OMO7横浜)を2026年4月21日(火)に開業する。
立地はJR関内駅前の旧横浜市庁舎跡地を活用した開発プロジェクト「BASEGATE横浜関内」内の施設。昭和を代表する建築家・村野藤吾さんが手がけた旧横浜市庁舎行政棟を、歴史建築を活かす“レガシーホテル”として活用する。コンセプトは「気分上々、ハマイズム」。横浜開港以来受け継がれてきた歴史と文化に現代の感覚や解釈をかけ合わせ、新旧が融合した横浜の奥深い魅力に思わずハマる体験を目指す。予約受付は公式サイトで2025年10月22日に開始した。
■横浜らしさを「今」楽しむ拠点設計
1859年の開港以来、横浜では海外と日本の文化が交わり、独自の発展を遂げてきた。西洋文化の入口として流行と文化をリードしてきた気風は、横浜で育った「ハマっ子」(※1)の誇りでもある。その文化の新旧をミックスし、常に新しさとして発信してきたエネルギーを「ハマイズム」と定義し、現代まで継承される多様な魅力を伝える。横浜中華街や明治・大正の洋風建築の異国情緒、古くから愛されるレストランやバー、海沿いの散歩など、心が弾む滞在をハマっ子気分で体験してほしいという想いを込め、横浜らしさを最も感じられる拠点を提供する。
(※1)横浜市民。明治中ごろから使用され始めたとされる(参照：横浜・ハマことば辞典)。
■戦後建造物で初の認定を継承するレガシーホテル
旧横浜市庁舎は、横浜開港100周年記念事業として1959年に村野藤吾さんの設計により竣工し、60年以上にわたり市政を支えてきた。景観継承のため行政棟を原位置に残し、観光のにぎわい拠点となるレガシーホテルとして活用する。2025年8月、戦後建造物として初めて「横浜市認定歴史的建造物」に認定された。長年地域のシンボルであった行政棟の保全と活用により、新旧が融合する都市の新たなランドマーク形成が評価された。街の記憶と風景を継承し、関内駅周辺の新たなにぎわい創出を目指す。
■外観と公共空間に息づく歴史のディテール
外観は、コンクリート打ち放しの骨格を暗褐色のタイルで覆う意匠を活かし、街並みに溶け込む旧市庁舎の風情を保っている。シンプルな構成ながら、凹凸が生み出す表情の豊かさが特徴だ。
■旧横浜市庁舎の意匠を受け継ぐ、円形照明と大階段が象徴の「OMOベース」
1階の「OMOベース」には、旧市会棟本会議場の円形照明要素を取り入れた特殊照明を設置。光の漏れ方や素材を再設計し、ホテルの顔にふさわしい高揚感を演出する。元市民広間の大階段デザインも継承・再構築し、1階と2階をつなぐ大階段として形づくった。村野さんの特徴である滑らかな曲線を描く手すりの一部も再利用する。
■タイルレリーフが迎える「OMOベーカリー」
「OMOベーカリー」壁面には、村野藤吾さんと交流のあった彫刻家・辻晉堂(つじしんどう)さんによる泰山タイルレリーフ「海・波・船」を原位置のまま保存する。かつて旧市長室や旧市長応接室のエントランスを彩った作品で、タイルの重なりが生み出す迫力のある美しさを間近に感じながら、焼きたてのパンを楽しめる。
■歴史と街歩きをつなぐ「ハマイズムコレクション」
約60年にわたる旧横浜市庁舎の構想と継承の歴史の歩みのなかで、横浜で生まれた文化や背景を紹介する展示「ハマイズムコレクション」を1階のOMOベースに設ける。開港がもたらした海外文化と、そこから育まれた独自文化を知ることで、街歩きの視点が広がる。
■色で語る9タイプの客室設計
客室は全276室、20平方メートルから73平方メートルまでの9タイプを用意する。テーマカラーは赤・青・緑で、旧市庁舎内で使われていた色を取り入れた。赤は旧市長室の絨毯、青はつやのある磁器質タイル、緑は旧市会棟本会議場の議員席が由来だ。最大6人で泊まれる「やぐらスイート」は、広さと高さを兼ね備え、グループや家族でも同じ空間でゆっくり過ごせる。最大4人の「かたりばルーム」は、2人で広々と贅沢に使うのも、4人でソファを囲み語らうのもよい。個性の異なる客室をそろえ、旅のシチュエーションごとに選べる。
■愛犬同伴に特化した専用フロアを設定
横浜は愛犬との散歩に適したスポットが多く、OMO7横浜は愛犬との宿泊を歓迎する。客室は「ドッグフレンドリーダブルルーム」「ドッグフレンドリーデラックスルーム」「ドッグフレンドリースイート」の3タイプ。ドッグフレンドリースイートは6人定員に加え、小〜大型犬2頭まで同伴可能だ。屋外ドッグランと屋内ドッグラウンジを備えた「OMOドッグガーデン」では、遊ぶ、飲食を楽しむ、くつろぐなど、思い思いの時間を過ごせる。
■パンと街の味を楽しむ「OMOベーカリー」と「OMOダイニング」
「OMO」の数字はサービスの幅を示し、OMO7はフルサービス型として食の選択肢が豊富だ。ブランド初の形態となる「OMOベーカリー」では、朝はパン中心のセットをカフェテリア形式で提供し、昼から夜にかけてはカレーパン5種をメインに販売。夜は「パン飲み」(※2)も楽しめる。「OMOダイニング」では、食材と提供方法にこだわった朝食ビュッフェ「Yokohama Morning Specialties」を提供。夜はナポリタンやドリアのほか、オマールエビの麻婆ポットパイ、スパイシーなラムを包んだ赤の餃子など中華メニューもそろえ、街歩き前後のちょい飲み・ちょい食べに応える。
(※2)パンをつまみや料理として楽しみながら、酒を飲むこと。
■ご近所で遊ぶOMOの定番「Go-KINJO(ごーきんじょ)」
ホテルから徒歩圏内の街を知り、出会いを通じて街に溶け込むOMOのサービス「Go-KINJO」を展開する。街に精通した「ご近所ガイド OMOレンジャー」と「ご近所マップ」で構成され、開業に向けてガイドツアーを開発中だ。一緒に街を巡ることで、知らなかった横浜の魅力により深く触れられる。
■浜風と音楽に浸る夜イベント「気分上々、ハマナイト」
OMOブランドでは、夜の時間を彩るイベント「ローカルリズムナイト」を各地で実施しており、OMO7横浜では屋上の「HAMAKAZEテラス」で「気分上々、ハマナイト」を開催する。クラフトビールやできたてのオリジナルフードを片手に、ジャズをはじめとする多彩な音楽の生演奏に耳を傾けたり、ミニゲームを楽しんだり、浜風を感じながら夜景を眺めたりと、フェスのように自由な過ごし方ができる。
■ミクストユース「BASEGATE横浜関内」
BASEGATE横浜関内は、JR関内駅前の旧横浜市庁舎跡地で進む大規模ミクストユース(※3)型プロジェクトだ。旧横浜市庁舎行政棟の保存・活用と、多様な施設計画により、エンターテインメントとイノベーションの拠点を目指す。街区の特色は「新旧融合」で、グランドオープンは2026年3月19日(木)を予定している。
(※3)商業やオフィス、ホテルなどの、異なる施設を融合させ、複数の用途を持たせる大規模複合開発。
■施設概要
施設名：OMO7横浜(おも) by 星野リゾート
所在地：神奈川県横浜市中区港町1丁目1番1
アクセス：JR根岸線「関内」駅徒歩1分、横浜市営地下鉄ブルーライン「関内」駅徒歩1分、横浜高速鉄道みなとみらい線「日本大通り」駅徒歩7分
客室数：276室
客室料金：1泊1室3万6000円〜(2人利用時、食事別)
施設：客室、OMOベース(フロント、ライブラリーラウンジ、ミーティングルーム、OMOダイニング、OMOベーカリー、ご近所マップ、ショップ、ハマイズムコレクション、OMOドッグガーデン)、ロッカー、ワークルーム、ランドリー
開業日：2026年4月21日(火)
予約受付：2025年10月22日
電話：050-3134-8095(OMO予約センター)
※記載の内容は提供予定のもので、変更になる場合あり。
■「OMO(おも)」とは？
「OMO」は星野リゾートが全国で展開する、テンションが上がる街ナカホテル。街をこよなく愛するスタッフが地域の人々と仕かける新感覚のホテルで、思いもよらない魅力に出合い、その街自体がお気に入りになっていく。現在は16施設を展開しており、2026年1月に「OMO5横浜馬車道」、2026年4月に「OMO7横浜」の開業を予定している。
横浜の空気をまとった新しいホテルが、街の記憶をやさしくつないでいく。この場所で、あなただけの横浜を感じてみてはいかがだろうか。
