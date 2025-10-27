運転再開の気配のない新幹線。酷くなる体調不良に｢もう1泊｣が頭をよぎり…｜親友だと思っていたのは私だけ？【ママリ】

この漫画は、著者･まえだ永吉(＠eikiccy)さんが描く、友情物語です。親友だと思っていた友達の、度重なる遅刻やうそ、自己中心的な考えに嫌気が差した主人公・さほさん。迷いながらも友人と縁を切る決断をします。｢親しき仲にも礼儀あり｣この言葉がしっくりくる物語です。『親友だと思っていたのは私だけ？』第23話をごらんください。

帰路の新幹線の運転見合わせで帰れなくなってしまった2人。2時間たっても新幹線が動く気配はありません。寒い中待っているので、さほさんの生理痛も酷くなってきてしまいました。ちらほら諦めている人もいる中、さほさんももう1泊しないか?とふうかさんに提案してみますが…。

列が並んでいたので、もう少しで動くのかもと思い、並ぼうとする2人。

念のため、次の日も休みを取っておいた2人は安心していましたが、2時間後、まだ運転再開の目途がたっていないようです。

新幹線に乗車するのを諦めてその場を立ち去る人たちがチラホラ…。運転再開の目途がたっていないのであれば、もう1泊したほうがいいのでは?とさほさんの頭をよぎります。

体の底から冷えてきて、生理痛が酷くなるさほさん。ふうかさんにもう1泊しないか尋ねますが…。

運転再開の目途がたたない新幹線。寒い中2時間も待たされて、さほさんの生理痛も酷くなってきました。もう1泊しようと、ふうかさんに提案しますが、即答で｢やだよ～｣と却下されてしまいます。これは一悶着ありそうな予感ですね。

｢親しき中にも礼儀あり｣距離が近い関係だからこそ相手を思いやる気持ちが大切

このお話は、中学時代から仲良しだった2人の関係が、ある出来事をきっかけに徐々にすれ違い、ついには関係を断つことになってしまった姿を描いています。



社会人になっても変わらずよく会っていたさほさんとふうかさん。しかし、ふうかさんは約束の時間に遅れてくることが多く、何度も繰り返されるうちに、さほさんの中には少しずつ違和感が生まれていきました。注意しても改善されず、ついには言い訳やうそでごまかすようになったふうかさんに、さほさんは徐々に信頼を失っていきます。



ふうかさんにとっては「親友だから許してくれるはず」「ありのままを受け止めてくれるのが本当の友達」という甘えがあったのかもしれません。しかし、いくら親しい関係であっても、相手の気持ちをないがしろにしてしまえば、関係は壊れてしまうのです。



「親しき仲にも礼儀あり」という言葉があるように、大切な人だからこそ、思いやりと敬意を忘れないことが必要です。人との関係を大切にする上で、改めて考えさせられるエピソードでした。

記事作成: momo0302

（配信元: ママリ）