「いない方がマシかも」と思ってしまった。家計も家事も頼れない夫との未来【ママリ】

夫と自分の負担の違いに不満を感じずにいられない

すみません、愚痴です😭



家事育児負担は私のほうが大きいのに、家計のお金も私のほうが多く入れてって、、、まじ夫いらないわ、、、😭😡

実母と暮らしたほうが120倍くらい幸せな気がする、、、





勝手に年収下げる転職してきたくせに、私のほうが年収高いからって…ただでさえ、産休育休中でも妊娠前と同様にお金入れてるのに…（家計は完全折半）😭



「え？妊娠出産して命懸けで子ども産んで、家事育児負担も大きいのに？？よその家庭は共働きでも奥さんが産休育休中くらいは旦那さんがすべてを賄ったりしてるよ」と言ったら、

「男女関係ないから。民法上、年収が多いほうが家計も多く負担するって決まってるから」と、、、

ひろゆきと話してるみたいでイラつく、、、😡😡





挙句、飲み会に行けば毎回朝帰り😡

翌朝は当たり前のようにお昼近くに起きてくる（仕事のある平日でも😱）

子ども可愛すぎて、世話するのは苦ではないけど、夫の自由気ままな生活がムカつく。それだけだったらまだいいけど、家計を多く負担しろには本当に絶句した、、、





4月からは私もフルタイムで復職するので子どもは保育園へ。

「夜は早く帰れないから、朝は保育園送ってく」と豪語するけど、保育園準備に1ミリも興味を示さない＆朝起きられない夫は、本当に「ただ連れて行くだけ」なのでしょう。



保育園の準備、朝の世話してたら、結局朝から晩まで私のワンオペじゃん！それで家計も多く負担？？ふざけてる、、、





たまに子どもを任せてマツエクやネイルに行かせてもらってるけど、すぐ「何時に帰ってくる？」LINE、、、

マツエクの後にお茶一杯すらさせてもらえないんか？お前は朝帰りなのに、、、



なのにそういう時（マツエクの日）に限って義父母がやって来て、「ママリさんいいわねぇ、息子（夫）が見ててくれるからリフレッシュできるわよねぇ🤗」とか言い出す始末、、、





はぁ、離婚したい。いや、環境的にはできるから、あとは自分の決断次第だ。



※こんなに長文を読んでくださった方がもしいらっしゃっまら、ありがとうございます😭

出典：

qa.mamari.jp

子どもがいるとお金もかかりますし、何よりも家事や育児の負担が大きいですよね。分担を決めてお互いが納得できる形で協力し合っている家庭もあれば、不満しかないという家庭もあるのではないでしょうか。この記事では、夫は家事も育児もせず、家に入れるお金も自分の方が多く離婚が頭をよぎるという投稿を紹介します。飲み会があれば朝帰りをし、保育園の準備もしないであろう夫の存在価値について考えてしまうという投稿者さん。つい離婚が頭をよぎってしまうそうです。

収入に関してはそれぞれに事情があるとは思いますが、家事や育児に関しては完全に夫のやる気次第ですよね。家計に入れるお金が少なくてもその分家事や育児をやってくれればここまでの不満は出ないはずですし、むしろ感謝の気持ちを持って接することができたはず。



飲み会の朝帰りだってやるべきことをやってくれていたら時々は許すことができたのではないでしょうか。投稿者さん1人で十分生活が成り立っている状況で、夫の存在価値とは…？と疑問を感じることはすごく当然に思えますよね。

夫って必要？さまざまな声が

離婚一択です😌

ゴミは破棄しましょう🤣



この文章読んでたら親権はとれます。

というより低月齢は親権母親有利なので大丈夫です。

あとは財産分与と養育費などですね揉めそうなのは…。

離婚するならきちんと公正証書作った方が良さそうですね🤣



そんなエラー音しか鳴らさないATMにもならない粗大ゴミいらないので断捨離しちゃいましょ🤣



さまざまなコメントがありましたが、どれも離婚すべきという意見でした。離婚をするうえでは親権や養育費のことなど決めるべきことがたくさんありますから、すぐにはなかなか決断できないかもしれません。だからといって、今後もストレスを抱えながら夫婦として生活していくことに意味があるのかどうかは改めて考えてみる必要がありそうですよね。



子どものこと、自分のこと、さまざまな視点でメリットとデメリットを考え、投稿者さんにとってベストな選択ができたら一番なのではないかなと思います。

