¡ÈÃÙºé¤¤Î¥Ò¥í¥¤¥ó¡ÉNMB48ÏÂÅÄ³¤Í¤¡¢¼Ì¿¿½¸¤¬ÏÃÂê¤Ç¼«¿®¤Ë¡¡¥¹¥È¥¤¥Ã¥¯¤ÊÂÎ¤Å¤¯¤ê¤ÇÂçÃÀ¥«¥Ã¥È¤ËÄ©Àï¡Ö4½µ´Ö¤Ç5¡¢6¥¥íÍî¤È¤·¤¿¡×
¡¡¥¢¥¤¥É¥ë¥°¥ë¡¼¥×¡¦NMB48¤ÎÏÂÅÄ³¤Í¤¡Ê28¡Ë¤¬¡¢1st¼Ì¿¿½¸¡Ø³Î¿®ÈÈ¡Ù¤ÎÈ¯ÇäµÇ°²ñ¸«¤ò¹Ô¤Ã¤¿¡£15Æü¤ËÈ¯Çä¤µ¤ì¤¿Æ±ºî¤Ï¡¢È¯ÇäÄ¾¸å¤«¤éSNS¤ÇÏÃÂê¤ò¸Æ¤Ó¡¢½ÅÈÇ¤¬·èÄê¡£²Æì¤òÉñÂæ¤Ë¤·¤¿³«ÊüÅª¤Ê¥í¥±¤Ç¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¸«¤»¤¿¤³¤È¤Î¤Ê¤¤Â¿ºÌ¤ÊÉ½¾ð¤ò¼ý¤á¤¿¡£¼«¿È¤Ë¤È¤Ã¤ÆNMB48¤È¤·¤ÆºÇ¸å¤ÎºîÉÊ¤Ç¤¢¤ê¡¢¡ÖÌ´¤À¤Ã¤¿¼Ì¿¿½¸¤ò½Ð¤»¤¿¤³¤È¤¬º£¤Ç¤â¿®¤¸¤é¤ì¤Ê¤¤¡×¤È¾Ð´é¤ò¸«¤»¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡ÛÂçÈ¿¶Á¡ª°µ´¬BODY¡õÈþËÆ¤òÈäÏª¤·¤¿ÏÂÅÄ³¤Í¤
¡¡ÏÂÅÄ¤Ï¡Ö¤Þ¤µ¤«¼«Ê¬¤¬¼Ì¿¿½¸¤ò½Ð¤»¤ë¤È¤Ï»×¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£Â´¶ÈÁ°¤Ï·ÝÇ½³¦¤Ë¸þ¤¤¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤±¤ì¤É¡¢¤³¤ÎºîÉÊ¤Ç¼«¿®¤¬¤Ä¤¤¤¿¡×¤È¿´¶¤ò¸ì¤ë¡£»£±Æ¤Ï²Æì¤Ç¹Ô¤ï¤ì¡¢¶¯¤¤Æüº¹¤·¤ÎÃæ¤Ç¤Î»£±Æ¤¬°õ¾Ý¤Ë»Ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¡£¡ÖÂÀÍÛ¤Ë¼å¤¯¤ÆÌÜ¤¬³«¤«¤Ê¤¯¤Æ¡Ê¾Ð¡Ë¡£¤Ç¤â¡¢¤Þ¤Ö¤·¤½¤¦¤Ê´é¤â´Þ¤á¤Æ¤ªµ¤¤ËÆþ¤ê¡×¤È¾Ð¤Ã¤¿¡£
¡¡¥°¥ë¡¼¥×¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¤«¤é¤âÈ¿¶Á¤¬¤¢¤ê¡¢¡Ö¤ß¤ó¤Ê¡È¸«¤¿¤¤¸«¤¿¤¤¡É¤È¸À¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤¿¤±¤É¡¢ÃÑ¤º¤«¤·¤¯¤Æ¼«Ê¬¤Î¤¤¤Ê¤¤¤È¤³¤í¤Ç¸«¤Æ¤Û¤·¤¤¤Ã¤Æ¤ª´ê¤¤¤·¤¿¡×¤È¾È¤ì¾Ð¤¤¡£¥¥ã¥×¥Æ¥ó¤Î¾®Åç²ÖÍü¤«¤é¤Ï¡Ö¥Ç¥Ë¥à¤Î¥·¥ç¥Ã¥È¤¬¤¹¤´¤¯»÷¹ç¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡×¤È´¶ÁÛ¤ò¤â¤é¤¤¡¢¡ÖÉáÃÊ¥Ç¥Ë¥à¤òÃå¤Ê¤¤¤Î¤Ç¼«¿®¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡×¤È¤¦¤ì¤·¤½¤¦¤ËÏÃ¤·¤¿¡£
¡¡»£±Æ¤Ë¸þ¤±¤Æ¤Ï¡¢Ã»´ü´Ö¤Ç¤ÎÂÎ¤Å¤¯¤ê¤Ë¤âÄ©Àï¡£¡Ö»£±Æ¤Î1¤«·îÁ°¤«¤é½àÈ÷¤·¤Æ¡¢4½µ´Ö¤Ç5¡¢6¥¥íÍî¤È¤·¤¿¡£Ãº¿å²½Êª¤¬¹¥¤¤ÇËèÆü¥Ñ¥¹¥¿¤ò¿©¤Ù¤Æ¤¤¤¿¤±¤É¡¢»£¤ê½ª¤ï¤ë¤Þ¤Ç¤Ï²æËý¤·¤¿¡×¤È¥¹¥È¥¤¥Ã¥¯¤Ê°ìÌÌ¤âÌÀ¤«¤·¤¿¡£ÅÀ¿ô¤òÌä¤ï¤ì¤ë¤È¡Ö99ÅÀ¡£»Ä¤ê1ÅÀ¤Ï¡È¶¦ÈÈ¼Ô¡É¤Î¤ß¤ó¤Ê¤ËÉÕ¤±¤Æ¤â¤é¤¤¤¿¤¤¡×¤È¾Ð´é¤ÇÅú¤¨¤¿¡£
¡¡ºîÉÊ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡Ö¥°¥é¥Ó¥¢¤ÏÇö¤¤¥á¥¤¥¯¤¬Â¿¤¤¤±¤É¡¢º£²ó¤Ï¾¯¤·Ç»¤¤¤á¤Ë¤·¤Æ¤â¤é¤Ã¤¿¡£½÷À¤ÎÊý¤Ë¤â³Ú¤·¤ó¤Ç¤â¤é¤¨¤ë¼Ì¿¿½¸¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È»×¤¦¡×¤È¸ì¤ë¡£¼«¿È¤ÎÂ´¶È¤òÁ°¤Ë¤·¤¿ÁÛ¤¤¤â½Å¤Í¡¢¡ÖºÇ¸å¤ÎÊý¤Ï¾¯¤·¥¨¥â¤¤Ê·°Ïµ¤¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢NMB48¤Ç¤Î½¸ÂçÀ®¡£¤Ä¤é¤¤»þ¤Ë¤³¤ÎËÜ¤ò¸«ÊÖ¤·¤Æ¤â¤é¤¨¤¿¤é¤¦¤ì¤·¤¤¡×¤È¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤òÁ÷¤Ã¤¿¡£
¡¡1997Ç¯À¸¤Þ¤ì¤ÎÏÂÅÄ¤Ï¡¢2020Ç¯¤Ë7´üÀ¸¤È¤·¤Æ¥°¥ë¡¼¥×¤Ë²ÃÆþ¡£23ºÐ¤Ç¤ÎÃÙºé¤¥Ç¥Ó¥å¡¼¤Ê¤¬¤é¡¢°¦ÕÈ¤¢¤Õ¤ì¤ë¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤È¿åÃå±Ç¤¨¤¹¤ëÈ´·²¤Î¥¹¥¿¥¤¥ë¤Ç¿Íµ¤¤ò½¸¤á¤Æ¤¤¿¡£2022Ç¯¤ËÀµµ¬¥á¥ó¥Ð¡¼¤Ø¾º³Ê¤·¡¢ÍâÇ¯¤Î¥·¥ó¥°¥ë¡Ø½í¥µ¥¤¥³¡¼¡ª¡Ù¤Ç½éÁªÈ´Æþ¤ê¡£°Ê¹ß¤ÏÁªÈ´¾ïÏ¢¤È¤·¤Æ³èÌö¤·¡¢¥°¥ë¡¼¥×¤ò»Ù¤¨¤ëÂ¸ºß¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£º£Ç¯7·î¤Î·à¾ì¸ø±é¤ÇÂ´¶È¤òÈ¯É½¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢ËÜºî¤ÏNMB48¥á¥ó¥Ð¡¼¤È¤·¤ÆºÇ¸å¤Î¼Ì¿¿½¸¤È¤Ê¤ë¡£
