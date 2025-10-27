【中継】トランプ大統領が専用車の窓越しに手をふる姿も　都心では渋滞続く　空港からの専用ヘリで都内の夜空を周回か

厳戒態勢が続く中、トランプ大統領が来日し、現在の様子はどうなっているんでしょうか。

東京・港区のアメリカ軍施設近くから、フジテレビ・木村拓也キャスターの中継です。

つい先ほどまではたくさんの警察官がいたんですがその姿はなくなり、備品などの撤収作業が行われているところです。

トランプ大統領来日の余波があり、交通規制などは今はされていませんが下道、それから首都高速道路もかなりの渋滞ができています。

この辺りはちょうど六本木・西麻布方面ですが、かなりの渋滞になっていますので、車を運転される方は十分にお気を付けください。

今、天皇陛下とトランプ大統領が面会をしている最中ですが、どのように移動したかが詳細に分かってきました。

まず「マリーンワン」でアメリカ軍の施設に来ました。

そこから「ビースト」に乗って目の前の道を画面左から右奥に進んでいきました。

さまざまな箇所でスモークを外し、手を振る姿が確認できていて、日本の皆さんに好意的に手を振っているようにも見受けられます。

アメリカ政府関係者によりますと、陛下との面会の時間まで少し時間があったということで、「マリーンワン」に乗っている際、東京都内の夜の上空を周回したのではないかという話がありました。

都内の夜を楽しんだのではないかと思われます。

トランプ大統領は28日に高市首相と面会します。