¾®ÌîÅÄµªÈþÂç¿Ã¡¢¥·¥ó¥¬¡¼¥½¥ó¥°¥é¥¤¥¿¡¼»þÂå¤Îºî»ì¤¬¤µ¤¹¤¬ÆÈÆÃ¡¡µìÍ§ÌÀ¤«¤¹¥«¥é¥ª¥±½½È¬ÈÖ¤Ï¥ì¥¸¥§¥ó¥É²ÎÉ±
¡¡£²£¶Æü¤Î£Ô£Â£Ó¡Ö¥µ¥ó¥Ç¡¼¡¦¥¸¥ã¥Ý¥ó¡×¤Ë¤Ï¡¢½éÆþ³Õ¤·¤¿¾®ÌîÅÄµªÈþ·ÐºÑ°ÂÊÝÂç¿Ã¤ÎÃæ¹â¤ÎÆ±µéÀ¸¤Ç¸µ¥¿¥«¥é¥¸¥§¥ó¥Ì¤ÎÀé¤Ï¤Õ¤ê¤¬£Ö£Ô£Ò½Ð±é¤·¤¿¡£
¡¡¾®ÌîÅÄÂç¿Ã¤ÎÁÇ´é¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢Àé¤Ï¡Ö»ä¤âÈà½÷¤â¥ª¥¿¥¯µ¤¼Á¤È¤¤¤¤¤Þ¤¹¤«¡¢¥²¡¼¥à¤Ç¤¢¤Ã¤¿¤ê¡¢¥¢¥Ë¥á¤À¤Ã¤¿¤ê¡¢²»³Ú¤Ç¤¢¤Ã¤¿¤ê¡¢¥¨¥ó¥¿¥á¤Ë¶½Ì£´Ø¿´¤¬¹â¤¤¤Î¤Ç¡¢£²¿Í¤Ç¥«¥é¥ª¥±¤Ë¹Ô¤Ã¤¿¤ê¡¢ÌÀ¤±Êý¤Þ¤Ç¤Û¤ÜÅ°Ìë¾õÂÖ¤Ç¥²¡¼¥à¤ò¤ä¤Ã¤¿¤ê¤È¤«¡£ÅíÅ´£³£°Ç¯¤È¤«¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤¿µ¤¤¬¤·¤Þ¤¹¡£µÕÅ¾ºÛÈ½¤È¤«¡×¤È¾Ú¸À¡£¥«¥é¥ª¥±¤Ç¤Ï¡¢Åö»þ¤Î¹¥¤¤À¤Ã¤¿¥¢¥Ë¥½¥ó¤äÃæÅç¤ß¤æ¤¤ò²Î¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡¡¾®ÌîÅÄÂç¿Ã¤Ï¥·¥ó¥¬¡¼¥½¥ó¥°¥é¥¤¥¿¡¼¤È¤·¤Æ³èÆ°¤·¤Æ¤¤¤¿»þ´ü¤¬¤¢¤ë¤È¤¤¤¤¡Ö¤á¤Á¤ã¤¯¤Á¤ã¤ª¾å¼ê¤Ç¤¹¡£Èà½÷¤Îºî¤ë¶Ê¤¬¹¥¤¤Ç¡¢¡Ø°¦¤Î¸ÀÍÕ¡Ù¤Ã¤Æ¶Ê¤À¤Ã¤¿¤È»×¤¦¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡£Èà½÷¤Ë²ñ¤¦¤È»ä¤¬¸ý¤º¤µ¤ó¤Ç¡Ø¤â¤¦¤¤¤¤¤è¡Ù¤È¤«¸À¤ï¤ì¤Æ¤Þ¤·¤¿¡×¤È¤ªµ¤¤ËÆþ¤ê¶Ê¤òµó¤²¤¿¡£
¡¡¤É¤ó¤Ê¶Ê¤Ê¤Î¤«Ê¹¤«¤ì¤ë¤È¡Ö¢ö¾Ã¤¨¤Æ¤¤¤¯¤ï¤±¤¬¤Ê¤¤¡¡Ëü²óÌÜ¤Î¾Ð¤ß¤Ë¡¡°¦¤Î¸ÀÍÕ¡¡¤¢¤Õ¤ì½Ð¤·¤Æ¤¯¤ë¡×¤ÈÈäÏª¡£¡ÖËü²óÌÜ¡×¤È¤¤¤¦ÆÈÆÃ¤Ê¥Õ¥ì¡¼¥º¤¬°õ¾ÝÅª¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡Æþ³Õ¸å¤Ë¤Ï¥á¡¼¥ë¤òÁ÷¤Ã¤¿¤È¤¤¤¤¡ÖÈà½÷¼«¿È¤âº£²ó¤Î»ØÌ¾¤ÏÀÄÅ·¤Î¤Ø¤¤ì¤¤Ç¡¢¤º¤Ã¤È¥Ð¥¿¥Ð¥¿¤·¤Æ¤¤¤ë¤±¤ì¤É¤â¡¢¤È¤Ë¤«¤¯¹ñ¤Î¤¿¤á¤ËÁ´ÎÏ¤Ç´èÄ¥¤ê¤Þ¤¹¤È¤¤¤¦¤è¤¦¤Ê¤³¤È¤òÊÖ¤·¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÌÀ¤«¤·¤Æ¤¤¤¿¡£