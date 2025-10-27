高岡市議会議員選挙は、きのう投開票が行われ、25人の議員が決まりました。高岡市政担当の梅本記者とお伝えします。梅本さん、結果をどうみていますか。



梅本晃弘記者

今回の高岡市議選は、定数25を7議席上回る激戦で、現職18人、元職1人、新人6人が当選しました。国民民主党は初の議席獲得とはならず、共産党はわずか1票差で敗れ議席を奪還できませんでした。



出町市長を支援する出町派の候補は4人が当選し、改選前より増えました。市政のチェンジを掲げる出町派の勢力が、市議会にも広がった形です。





出町派で無所属新人の植野佳奈さんは、3867票を獲得して、トップで初当選しましたね。はい。植野さんは嶋川武秀県議の妻で、出町市長と同様に市政の刷新を訴えてきました。初当選した植野佳奈さん「出町さんべったり、出町さんを支援します、応援しますというつもりは（ない）。私を含めて高岡愛みんなそうだと思います。正しいことはちゃんと正しい、間違っていることは間違っていると言っていきたいと思います」植野さんは、出町市長を支える自民系会派「高岡愛・議員会」に入る見通しです。同じく無所属新人の塚本さんも加わり、出町会派は、再選した現職2人とあわせて、倍の4人となります。このほか複数の保守系新人が、出町市長を支援するスタンスをとるとみられ、出町派の勢力が拡大するとみられます。出町市長は、今回の市議選にはどう関わったのでしょうか。出町市長は、出町派の候補はもちろん、別会派でも応援演説を求められれば積極的に出向き、市政をチェンジするための協力を呼びかけました。出町市長「高岡市議会、私を応援した人は１人で、相手候補何人か覚えてます？20人なんです。それがそのまま市民の声だとすれば、そうなっていないということは、しがらみなんです」6月の市長選で角田前市長を支援していた自民系最大会派「同志会」の市議2人からも応援を求められ、出町市長はこの日、福井直樹市議の総決起大会に駆けつけていました。出町市長「いろんな人たちを巻き込んで、やはり改革はやっていかなきゃいけない。それくらい改革というのは大変なんです。だからこそ私今回応援に来ました。一緒になってスクラムを組んでいきたいですよね」市長に応援を依頼した福井市議は、出町市長の考えに共感できる点も多く、市議会は感情的な対立を避けて冷静な議論を重ねるべきと話し、再選を果たしました。6月の市長選で角田前市長を支援した議員はどうなりましたか。角田前市長を支援していた最大会派「同志会」は、現職13人のうち1人が落選し減りましたが、それでも12人と出町派4人の3倍います。市議選翌日のきょう、早速「同志会」は出町派の「高岡愛・議員会」に会派の合流を打診しました。同志会の水口清志会長は「市民のためにも合流するのがよいと判断した。政策を進めるうえでも望ましいと考えている」と述べました。同志会 水口清志会長「同士の皆さんとともに、高岡の将来のために議論していきたいなと思います。イデオロギーは別ですけども、同じ思いを共有する方々と一緒に会派としてもやりたいなと思っています」この打診に対し、高岡愛・議員会の林会長は「検討して柔軟に対応したい」としています。市長と市議会が「ねじれ」の構図となっていることについて高岡市民に聞きました。記者「議会にはどうあってほしい？」高岡市民「うん、成長してほしい。市長1人が浮いているようなかんじやね、これじゃまた元に戻るわ」「（出町さんが）市長になられた、トップになられたんだから、やはり（議会には）賛同していただきたいという気持ちもありますけど」市長と議会が対立するのではなく、協力してまちづくりを進めてほしいという声が聞かれました。また、所属3人の「立憲・社民」は、立憲の現職1人が落選、「公明党」は改選前と同じ2人が当選しました。一方、政治とカネをめぐる問題で辞職した2人は落選しましたね。政務活動費の不正で有罪判決となり、執行猶予期間が開け市議選に臨んだ、元県議会議員の矢後肇さんは、地元や市全体の発展に取り組んで信頼回復につなげたいと訴えましたが及びませんでした。また、政務活動費の不正で2016年に辞職し、国民民主党から立候補した元職の中山欣一さんも及びませんでした。中山欣一さん「今回、厳しい厳しい選挙戦を、多くの方々に支えていただきまして、すべては私の不徳の致すところ、それだけでございます」庭田幸恵参議院議員「富山県内、旗が、国民民主党、まだまだ足りないので県西部の高岡市に旗を立てたかったんですけども、私の応援も足りずに、力が届かなくて。国民民主党富山県連としてのサポート体制が弱かったと」一方、6月の市長選で落選し、再び市議選に挑戦した元職の中川さんは当選しました。投票率は50.83パーセントで、過去最低となりました。衆院選と同日選だった前回より10.91ポイント下回りました。高岡市政は、地震からの復興や市民病院の経営改善など、暮らしに直結する課題を抱えています。市長派と非市長派の対立が続けば、市政の停滞につながりかねません。市議会には、市民の思いに応える議論を重ねてほしいと思います。