¾®¸¶Àµ»Ò¡¡£¸ºÐ¼¡ÃË¤¬±Ñ¸¡£³µé£±¼¡¹ç³Ê¡ÖËèÆü·ç¤«¤µ¤ºÃ±¸ì½¸¡õÃ»´ü½¸Ãæ¹ÖºÂ¡×Ä¹ÃË¤Ï£¶ºÐ¤Ç£³µé¹ç³Ê¡¡¼¡ÃË¤Ï¡Ö¥Þ¥¤¥Ú¡¼¥¹¤Ç¡×
¡¡¤ª¾Ð¤¤¥³¥ó¥Ó¡¦¥¯¥ï¥Ð¥¿¥ª¥Ï¥é¤Î¾®¸¶Àµ»Ò¤¬£²£·Æü¡¢¥Ö¥í¥°¤ò¹¹¿·¡£¾®³Ø£³Ç¯¤Î¼¡ÃË¡¦À¿È¬¤¯¤ó¡Ê£¸¡Ë¤¬±Ñ¸¡£³µé¤Î£±¼¡»î¸³¤Ë¹ç³Ê¤·¤¿¤³¤È¤òÊó¹ð¤·¤¿¡£Ä¹ÃË¡¦À¿´õÀé¤¯¤ó¡Ê£±£°¡Ë¤Ï£¶ºÐ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Ð¤«¤ê¤Î£²£±Ç¯£··î¤Ë±Ñ¸¡£³µé¤Ë¹ç³Ê¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤³¤ÎÆü¡¢¡Ö±Ñ¸¡£³µé¡¡°ì¼¡»î¸³¡¡¹ç³Ê¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡¼¡ª¡ª¡ª¤ä¤Ã¤¿¡¼¡¼¡¼¡¼¡ª¡ª¡ª¡ª¡ª¡ª¡ª¡×¤ÈÂç¶½Ê³¡£¥ê¥¹¥Ë¥ó¥°¤¬¹âÆÀÅÀ¤Ç£±¼¡¤ò¥Ñ¥¹¤·¤¿¤ÈÊ¬ÀÏ¤·¤¿¡££±£±·î¤ËÌÌÀÜ¡¢Æó¼¡»î¸³¤¬¹µ¤¨¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¡£
¡¡¼¡ÃË¤Ï¡Ö²ÆµÙ¤ß¤«¤éËèÆü¤«¤«¤µ¤ºÃ±¸ì½¸¤òÆÉ¤ß¤¹¤¹¤á¤¿¤ê¡¡£¹·î¤Ï¡¢¥¹¥¯¡¼¥ë¤ÇÃ»´ü½¸Ãæ¹ÖºÂ¤ò¼õ¹Ö¤·¤¿¤ê¡×¤È±Ñ¸ì¤ÎÊÙ¶¯¤ò´èÄ¥¤Ã¤¿¤½¤¦¤Ç¡¢¡Ö·»¤Î¤È¤¤Ï¡¡¤Ê¤ó¤Ç¤âÁá¤±¤ê¤ã¤¤¤¤¤â¤ó¤À¤È»×¤Ã¤Æ¤Þ¤·¤¿¤¬¡Ê¤½¤ì¤â´Ö°ã¤¤¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡Ë¡¡¤½¤Î¹Í¤¨ÊýÊÑ¤¨¤¿¤Î¤Ç¡¡À¿È¬¤Î¥Ú¡¼¥¹¤Ç¤¹¤¹¤á¤Æ¤è¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡×¡Ö¡ô¥Þ¥¤¥Ú¡¼¥¹¡¡¡ô¤è¤¯¤¬¤ó¤Ð¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¤Ê¤É¤È¤Ä¤Å¤Ã¤¿¡£
¡¡¾®¸¶¤Ï£²£°£±£´Ç¯¤ËÌîµåÉ¾ÏÀ²È¡¦¥Þ¥Ã¥¯ÎëÌÚ»á¤È·ëº§¡££±£¹Ç¯£¸·î¤ËÂè£³»ÒÄ¹½÷¡Ê£¶¡Ë¤ò½Ð»º¤·¤¿¡£