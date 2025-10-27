ohoraから新時代の♡ジェルネイルチップ登場！リニューアルの秘密と限定イベント

韓国発セルフジェルネイルブランド「ohora（オホーラ）」から、新感覚の「ジェルネイルチップ」がリニューアル登場。硬化もグルーも不要、さらにやわらかく自爪にフィットする進化を遂げました♡ 2025年10月31日（金）発売に合わせ、11月11日の「ネイルの日」には特別イベントも開催！サロン級のツヤと手軽さを叶えるohoraの最新ネイルをチェックして。

ohoraの新「ジェルネイルチップ」リニューアルポイント

ohoraのリニューアルジェルネイルチップは、本物のジェル100％を使用したサロン品質。

LEDランプでの硬化が不要になり、より時短で簡単に装着できます。さらに、グルー不要の処方で自爪へのダメージを軽減し、化粧品成分で安心♡

半硬化ジェルならではのやわらかさで、どんなカーブの爪にも自然にフィット。

日本・韓国・アメリカ・ヨーロッパなどで特許登録済みの独自技術が、まるでサロン帰りのようなツヤと立体感を演出します。

ラインナップは6デザイン×2サイズ（ショート/ミディアム）の計12種類。

発売は2025年10月31日（金）、ohora公式サイトおよびTikTok Shopにてスタート。楽天、Amazon、Qoo10では11月以降に順次展開予定です。

注目のデザインラインナップをチェック

Allure Burgundy

価格：1,826円（税込）

深みのあるバーガンディカラーが大人のエレガンスを演出。艶やかな光沢が指先を美しく引き立てます。

Cream Rose

価格：2,180円（税込）

柔らかなクリームトーンにローズのグラデーションを重ねたオンブレネイル。上品で優雅な雰囲気を叶えます。

Wave French



価格：2,180円（税込）

水面のような曲線が美しいウェーブフレンチ。ゴールドラインが洗練されたアクセントを添え、指先を華やかに。

「ネイルの日」限定イベントも開催♡

リニューアル発売に合わせ、10月31日（金）17:00から11月11日（火）まで、特別イベントを開催♪

7,500円（税込）以上の購入で「ネイルマット」「バンドル」「ネイルダストブラシ」のオリジナルグッズ3点セットをプレゼント。さらに、全品11％OFFや1,111円均一企画など、豪華な特典が盛りだくさん。

詳細は特設ページにてチェック！

指先からときめく新しい自分へ♡

硬化もグルーもいらない、進化系ジェルネイルチップが誕生したohora。デザインの美しさと使いやすさを兼ね備えた新シリーズで、毎日のネイル時間がもっと楽しくなりそう♡

「ネイルの日」にぴったりの特別イベントとあわせて、自分らしい指先をアップデートしてみては？この秋冬、あなたの手もとに新しい輝きを添えて。