富山県内では、住宅地でのクマによるけが人が相次いでいます。クマは顔や頭を狙って襲い掛かってきます。専門家は家から車までの数メートルの距離でも警戒が必要な状況にあると話します。



きのう南砺市でクマに襲われた女性は、右腕と右の側頭部に噛み傷があったということです。



今月24日、立山町でも女性がクマに襲われ、顔面を骨折するなど大けがをしました。



相次ぐ被害では、狙われたのは頭や顔でした。クマは顔や頭を人間の急所と認識して襲い掛かっている可能性があるといいます。





立山カルデラ砂防博物館 白石俊明さん「クマは自分が逃げる時間をとるため、子どもを守るために、早く決着をつけようとして人の急所を狙ってきます。飛びついてきて顔をたたくとか、顔をかじる、または倒れかかった人に馬乗りになって噛みつく。そういったクマ同士の戦い、クマ同士の喧嘩がそのまま人に行われてしまっているという事例が多い」白石さんは、クマがこの秋に特別に狂暴化しているわけではないといいますが、山沿い、川沿いに限らず、どこにクマが出てもおかしくない状況で、特に目撃や痕跡のある地域では最大限の警戒が必要だと話します。立山カルデラ砂防博物館 白石俊明さん「カキの実の除去作業、伐採作業、藪の刈り払い作業そのものが危なくなっている可能性がありますので、（目撃・痕跡がある地域は）先送りすることや中止することも必要でないかと考えています。ドアを開ける瞬間から車に乗るまでの5メートル10メートル 、そこも危険であることを意識しなければいけない状況に、今なってきていると思います」目撃や痕跡のない地域でも、カキの実の除去作業を行う場合は、複数人で、ヘルメットなどの装備をして作業してください。クマに遭遇した場合の対応を改めて確認します。①まず大切なのは、落ち着いて距離をとることです。 慌てて走って逃げるのではなく、クマを見ながらゆっくり後退してください。②親子のクマと出会った場合、母グマは子グマを守ろうとして攻撃的になります。子グマが単独でいても、母グマが近くにいる可能性が高いため、速やかにその場を離れるようにしてください。③もし至近距離で遭遇してしまった場合は、両腕で顔や頭を覆い、うつ伏せになって致命的なダメージを最小限に抑える行動をとってください。また、出没情報のある地域では、扉や窓を閉め、外に出ないことも選択肢に入れてください。例年11月末までクマ出没のピークは続きます。最大限の警戒を続けてください。