天真爛漫な笑顔と圧倒的なグラマラスボディ。グラビアデビューするやいなや各誌の表紙を席巻し、瞬く間に2025年のグラビアヒロイン筆頭となった福井梨莉華さん。そんな彼女にとって初となるカレンダーブック「福井梨莉華カレンダーブック2026」（撮影：Takeo Dec.税別3600円、A3判／36ページ）が11月21日、リリースされます。



【写真】天真爛漫な笑顔…でもダイナマイトボディの福井梨莉華さん

福井さんは2005年1月12日生まれの20歳。高校卒業後、2023年にNHKドラマ『高校生日記〜キミとつくる青春〜』のオーディションに合格し芸能界入り。翌年にグラビアデビューを果たすと、雑誌の表紙を次々と飾り、多くのファンから“グラビア界の大本命”と呼ばれています。



同作はA3判のブックタイプで、見開きで壁に掛けるとA2判の超特大サイズに。撮影は、1月から12月まで、それぞれの季節を彩る「花」をテーマにした衣装とシチュエーションで行われました。



1月にはロウバイ＆椿とともにお正月らしい着物×水着姿、3月には桜とともに春らしく爽やかなパステルピンクのビキニ姿、5月にはバラとともにオトナの雰囲気をまとわせた姿、8月にはヒマワリとともに夏らしく王道グラビア、12月にはポインセチアとともにセクシー＆キュートなサンタ姿。今まで見たことのない彼女と365日を過ごせる珠玉の1冊となりました。



【福井梨莉華さんプロフィール】

ふくい・りりか 2005年1月12日生まれ 岐阜県出身 スリーサイズ：B90 W59 H86 血液型：O型 公式X：@fukuiririka 公式Instagram：@fukuiririka