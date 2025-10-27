『ゴッドタン』(テレビ東京)出演で話題を呼ぶなど、バラエティを中心に活躍するタレントたけうちほのかさんのFLASHデジタル写真集「たけうちほのか ICHIRINSOU」がリリースされました。



【写真】乱れ髪が大人の色香を醸し出すたけうちほのかさん

水着、ワンピース、ナチュラルな素顔まで多彩な表情を詰め込み、バラエティ番組で見せる明るく元気な姿とは一変、“素”の魅力に出会える珠玉の一冊です。清楚で凛とした表情は、一輪草の花言葉のように“清楚な美”と“久遠の美”を体現しています。人気俳優の兄、歌手として活躍する弟を持つ彼女だからこそ放てる、品と存在感が同居する空気感。テレビでは見られない、静かな輝きに心を奪われること間違いなしです。



『FLASH』に初登場したたけうちさんは6ページにわたり、抜群に仕上がったボディがまぶしい水着グラビアを披露。インタビューでは、バラエティにかける思いや野望について語っています。



【プロフィール】

たけうちほのか 28歳 1997年4月6日生まれ 東京都出身 T166・B83W69H86 趣味：カラオケ、映画鑑賞、洋服、子供と遊ぶこと、お笑い 特技：歌、少しだけ韓国語 2023年4月放送の『ゴッドタン』（テレビ東京）第2の松丸オーディションでの優勝をきっかけにテレビ出演が急増。そのほか最新情報は、公式X（@takeuchi_honoka）、公式Instagram（@pochandaa）