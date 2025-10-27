ÃæÀîæÆ»Ò¡¢¿Æ»Ò3¥·¥ç¥Ã¥È¤ËÈ¿¶Á¡ÖÁÐ»Ò¤ò»º¤ó¤À¤Ð¤«¤ê¤Î¥Þ¥Þ¤Ë¤Ï¸«¤¨¤Ê¤¤¡×¡Ö¤à¤¯¤ß¤È¤ì¤Æ¤Þ¤¿²Ä°¦¤¯¤Ê¤Ã¤¿¡×
¥¿¥ì¥ó¥È¤ÎÃæÀîæÆ»Ò¤µ¤ó¤Ï10·î27Æü¡¢¼«¿È¤ÎInstagram¤ò¹¹¿·¡£ÁÐ»Ò¤È¤Î¥¹¥ê¡¼¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¸ø³«¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡ÛÃæÀîæÆ»Ò¡õÁÐ»Ò¤ÎÂ©»Ò
¥³¥á¥ó¥È¤Ç¤Ï¡Ö¤·¤ç¤³¤¿¤ó¤à¤¯¤ß¤È¤ì¤Æ¤Þ¤¿²Ä°¦¤¯¤Ê¤Ã¤¿¡¡ÀÖ¤Á¤ã¤ó¤â¤É¤Ã¤Á¤âËÜÅö¤ËÂº¤¤¡¡¤¤¤Ä¤Þ¤Ç¤â¹¬¤»¤Ç¤¤¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡×¡Ö£³¿Í¤È¤â¡¢¤«¤ï¤æ¤¹¤Ê¤¢¡£ÆÃ¤Ë¥·¥ç¥³¥¿¥óÁÐ»Ò¤ò»º¤ó¤À¤Ð¤«¤ê¤Î¥Þ¥Þ¤Ë¤Ï¸«¤¨¤Ê¤¤¤Ç¤¹¡£¤¹¤´¤¤¡×¡ÖÆü¤ËÆü¤ËÀ®Ä¹¤·¤Æ¤¤¤Æ±×¡¹¤«¤ï¤Á¤¤twins¡×¡Ö²Ä°¦¤¹¤®¤Æ¤¿¤Þ¤é¤ó¤Ç¤¹¡×¡ÖÊì¤Î´é¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤ë¡Á¡×¡Ö¤Ê¤ó¤Æ¤«¤ï¤¤¤¤¤ª¤Õ¤¿¤ê¤Ç¤·¤ç¤¦¡©¡×¤È¡¢Àä»¿¤ÎÀ¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
(Ê¸:Â¿Ä®Ìî Ë¾)

¡Ö¤¤¤Ä¤Þ¤Ç¤â¹¬¤»¤Ç¤¤¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡×ÃæÀî¤µ¤ó¤Ï¡Ö¥¸¥§¥é¥Ô¥±¥É¥é¤¨¤â¤ó¡Á!!¡¡ÁÐ»Ò¤ÇÃå¤ë¤È¤«¤ï¤¤¤¹¤®¤À¡Á¡×¤È¤Ä¤Å¤ê¡¢20Ëç¤Î¼Ì¿¿¤òÅê¹Æ¡£ÁÐ»Ò¤ÎÂ©»Ò¤¿¤Á¤È¤Î¥¹¥ê¡¼¥·¥ç¥Ã¥È¤Ê¤É¤ò¸ø³«¤·¤Þ¤·¤¿¡£Â©»Ò¤¿¤Á¤¬¥É¥é¤¨¤â¤ó¤Î¥Ñ¥¸¥ã¥Þ¤òÃå¤¿»Ñ¤â¤¢¤ê¡¢¤È¤Æ¤â¤«¤ï¤¤¤é¤·¤¤¤Ç¤¹¡£¤Þ¤¿ÃæÀî¤µ¤ó¤Ï¡ÖÊì¤Ïµ×¤·¤Ö¤ê¤Ë¥á¥¤¥¯¤ò¤·¤Þ¤·¤¿¡×¤È¤âÊó¹ð¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢Èþ¤·¤µ¤¬ºÝÎ©¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¡Ö¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¥³¥¹¥áÇã¤¦¤Ã¤Æ¥¢¥¬¤ë¡ª¡ª¡×¤È¡¢¹ØÆþ¤·¤¿¥³¥¹¥á¤â¾Ò²ð¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¿Æ»Ò¥·¥ç¥Ã¥È¤òÂ¿¿ô¸ø³«¼«¿È¤ÎInstagram¤Ç¡¢Â©»Ò¤¿¤Á¤È¤Î¿Æ»Ò¥·¥ç¥Ã¥È¤òÂ¿¿ô¸ø³«¤·¤Æ¤¤¤ëÃæÀî¤µ¤ó¡£26Æü¤Ë¤Ï¡¢¥ß¥ë¥¯¤ò¤¢¤²¤Æ¤¤¤ëÆ°²è¤ä¡¢ÌÌÇò¤¤¥Ý¡¼¥º¤Ç¿²¤Æ¤¤¤ëÂ©»Ò¤Î¼Ì¿¿¤Ê¤É¤òÅê¹Æ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£µ¤¤Ë¤Ê¤ë¿Í¤Ï¡¢¤³¤Á¤é¤â¤¼¤Ò¥Á¥§¥Ã¥¯¤·¤Æ¤ß¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¤Í¡£
