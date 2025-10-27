グルメも楽しめると思う「福井県の温泉地」ランキング！ 2位「東尋坊三国温泉」を大差で抑えた1位は？【2025年調査】
温泉旅行の楽しみとして欠かせないのが、温泉とグルメの両方を満喫すること。福井県には心地よい湯とともに、地元の味覚を堪能できる温泉地が点在しています。
All About ニュース編集部は10月9〜10日の期間、全国10〜60代の男女250人を対象に「グルメも楽しめる温泉地」に関するアンケート調査を実施しました。今回はその中から「グルメも楽しめると思う福井県の温泉地」ランキングを紹介します！
【5位までの全ランキング結果】
越前がにや越前そばなどが味わえるほか、少し足を伸ばせば食べ歩きが楽しめる東尋坊商店街もあります。約300m続く商店街には、新鮮な魚介類や地酒、ソフトクリームといったご当地グルメも豊富です。
回答者からは「ボリュームのある美味しい料理が食べられるから」（20代女性／栃木県）、「観光地にあり、たくさん人が集まるので美味しい物も集まっていると思う」（50代女性／北海道）、「歴史ある温泉地だからグルメも美味しそう」（30代女性／北海道）といったコメントが寄せられています。
温泉街の名物といえば、「松露（しょうろ）」というきのこを模した銘菓「松乃露（まつのつゆ）」や、つぶあんとフルーツカステラが入ったもなか「どんりん」が有名。屋台形式の出店が並ぶレトロな商店街「湯けむり横丁」は、海鮮やラーメン、地酒など食の種類が豊富で、夜食にもぴったりです。
回答コメントでは「地元の旬の食材を活かした料理と質の高いお湯が楽しめる」（30代女性／神奈川県）、「越前カニを食べたい」（30代女性／茨城県）、「海の幸や地元の名産品を楽しめる料理旅館が多く、温泉とグルメの両方を満喫できるから」（30代女性／東京都）などの声が集まりました。
※回答コメントは原文ママです
この記事の執筆者：
くま なかこ
編プロ出身のフリーランスエディター。編集・執筆・校閲・SNS運用担当として月間120本以上のコンテンツ制作に携わっています。得意なジャンルはライフスタイル・金融・育児・エンタメ関連。
(文:くま なかこ)
All About ニュース編集部は10月9〜10日の期間、全国10〜60代の男女250人を対象に「グルメも楽しめる温泉地」に関するアンケート調査を実施しました。今回はその中から「グルメも楽しめると思う福井県の温泉地」ランキングを紹介します！
2位：東尋坊三国温泉／61票2位にランクインしたのは、「日本の夕陽百選」にも選ばれた夕景色を望める「東尋坊三国温泉」。あかね色の夕日を眺めながらの入浴や、日本海が一望できる景色は折り紙つきです。
越前がにや越前そばなどが味わえるほか、少し足を伸ばせば食べ歩きが楽しめる東尋坊商店街もあります。約300m続く商店街には、新鮮な魚介類や地酒、ソフトクリームといったご当地グルメも豊富です。
回答者からは「ボリュームのある美味しい料理が食べられるから」（20代女性／栃木県）、「観光地にあり、たくさん人が集まるので美味しい物も集まっていると思う」（50代女性／北海道）、「歴史ある温泉地だからグルメも美味しそう」（30代女性／北海道）といったコメントが寄せられています。
1位：あわら温泉／130票1位にランクインしたのは、北陸屈指の温泉地・あわら温泉です。74本もの源泉が湧出し、宿により効能や泉質が異なるため湯めぐりもおすすめ。
温泉街の名物といえば、「松露（しょうろ）」というきのこを模した銘菓「松乃露（まつのつゆ）」や、つぶあんとフルーツカステラが入ったもなか「どんりん」が有名。屋台形式の出店が並ぶレトロな商店街「湯けむり横丁」は、海鮮やラーメン、地酒など食の種類が豊富で、夜食にもぴったりです。
回答コメントでは「地元の旬の食材を活かした料理と質の高いお湯が楽しめる」（30代女性／神奈川県）、「越前カニを食べたい」（30代女性／茨城県）、「海の幸や地元の名産品を楽しめる料理旅館が多く、温泉とグルメの両方を満喫できるから」（30代女性／東京都）などの声が集まりました。
※回答コメントは原文ママです
この記事の執筆者：
くま なかこ
編プロ出身のフリーランスエディター。編集・執筆・校閲・SNS運用担当として月間120本以上のコンテンツ制作に携わっています。得意なジャンルはライフスタイル・金融・育児・エンタメ関連。
(文:くま なかこ)