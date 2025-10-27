2025年は第二次世界大戦の終結から80年という大きな節目にあたります。戦時中、日本のエンターテインメント界も大きな影響を受け、宝塚歌劇団の団員も激動の時代を生き抜いてきました。戦中・戦後の混乱期に活躍した団員に、元・タカラジェンヌの早花まこさんが話を聞き、華やかな舞台の裏で戦争がもたらした現実を振り返り、記憶にとどめる企画です

【写真】美しい！時凡子さんの娘役時代

６０年以上前に娘役として活躍した時凡子さん

「パジャマを着て寝るということが、できなかったの」

語られ始めた「当時の暮らし」は、現代の日常からはかけ離れていた。

「寝床でもいつもの服を着て、枕元には靴を置いてね。空襲警報が鳴ったら靴を履いて。毛布がわりのオーバーコートをかかえて、走るの」

まだ11歳だった彼女にとって当たり前になってしまった、不安な夜。その記憶は、今なお鮮明に残っている。

語り手は、時凡子（ときみなこ）さん。今から６０年以上前に宝塚歌劇の舞台に立ち、娘役として活躍した元タカラジェンヌだ。結婚して渡米し、９３歳になる今もロサンゼルスで暮らしている。愛称は、ぼんこさん。

彼女への取材は、オンラインで行われた。私にとっては宝塚歌劇団の大先輩であるが、その朗らかな語り口調に惹き込まれ、いつのまにか緊張が解けていた。和やかな雰囲気の中で、少女の頃のお話を伺った。

ご両親と二人のお姉さんと一緒に、神奈川県の日吉で暮らしていたぼんこさんは、1945年７月半ばから自宅を離れて疎開をした。

東京の西部にある高尾山の近く、清涼な川が流れる山間の大きな家からは、相模湖が見えた。時折、はるか頭上を軍用機が飛んだが、「ここには、爆弾は落ちないよ」と大人たちに教えられ、とても安心したという。

夏の盛り、山の緑は力を漲らせていた。戦火を避けて暮らす人たちを包み込んだ豊かな自然を、私は想像した。

大き過ぎる自転車のフレームにまたがり

山奥の新たな住まいは、最寄り駅から徒歩で２時間もかかる場所にあった。バスなども通っていないため、お父さんが自転車を手に入れてきた。

28インチの自転車は、13歳の少女にとっては大き過ぎて乗り辛かったものの、フレーム（ハンドル下部とサドルを繋ぐ棒）の上にまたがって器用に乗りこなしたという。

「ここにこうやって、足をつっこんでね」と、彼女は大きな身振り手振りを付けて、自転車の乗り方を説明してくれた。パソコン画面に映る上品で美しいぼんこさんからは想像がつかないほど、活発な少女だ。

「私、すごいオテンバだったから。同じ年頃の友達の中では、自転車に乗るのは私が一番上手」

そう言って、ぼんこさんは得意げに胸を張った。

1台しかない自転車を家族が使えるように、お父さんは会社までの２時間の道のりを徒歩で通勤していた。思いやりの深さゆえの大変なご苦労だったと思うが、そこで出番だ！ とばかりに立ち上がったのが、ぼんこさんだった。

「馬がやっと通れるくらいの細い山道を、自転車ですいすい走ってさ。父を迎えに行ったのよ」

仕事を終えたお父さんにとって、大き過ぎる自転車を颯爽と漕ぐ末っ子のお迎えは、どれほど嬉しかったことだろう。

帰りは、お父さんが自転車を漕いでくれる。頼もしい背中の後ろに座る帰り道が、最高に楽しいひとときだった。そう語る「元オテンバ娘」は、笑顔に懐かしさを滲ませた。

大人が涙を流す忘れがたい風景

疎開生活を始めてから１ヵ月ほど経った頃、日本は終戦を迎えた。

「山の奥だから、ラジオがぶんぶん鳴ってね。聞きにくかった」

同じ家屋に疎開していた他の世帯も、全員が家の外に出た。みんな地面に座り掌を合わせ、終戦を告げる玉音放送を聞いたのだという。

「親たちが泣いていたのを、はっきり覚えてるの」

大人が涙を流す姿は、子供に強い印象を残すことがある。忘れがたいその風景と共に、終戦を知ってほっとしたような冷静であるような不思議な気持ちを、ぼんこさんは覚えている。

それから半年ほど後、関東の自宅へ戻ったぼんこさん一家は、お父さんの転勤に伴い京都へ移り住んだ。そこで彼女を待っていたのが、宝塚歌劇との出会いだった。

平和が戻った日々の中、京都の同志社中学校の女学生となったぼんこさんは、楽しく通学していた。彼女に宝塚歌劇の素晴らしさを教えてくれたのは、京都でとても親しくなった同級生だった。

「高校生になってから、その親友に連れられて初めて宝塚を観て……もう、びっくり！」

彼女が強い衝撃を受けた演目は、1952年に上演された花組公演『源氏物語』だった。

今でも目に焼きついている伝説の男役スター

主演をつとめた春日野八千代（かすがのやちよ）さんは、のちに「宝塚の至宝」と呼ばれた伝説の男役スターだ。幕開きの場面、紗のカーテンの向こうに佇む源氏の君の姿は、今でも目に焼きついているという。

「それはもう美しくてね、私は声が出せなかったのよ」

こうして彼女は、初観劇ですっかり宝塚歌劇の虜になってしまった。終演後、「帰りたくなーい！」と叫んで動こうとしないぼんこさんに、親友が言った。

「じゃあ気分を変えて、隣の劇場で喜劇を観てから帰ろう」

兵庫県にある宝塚大劇場の隣には当時、宝塚第二劇場があり、宝塚新芸座※の活動の場となっていた。ここでは夢路いとしさん、喜味こいしさんといった人気漫才師を中心として、宝塚歌劇団の生徒と共に、主に喜劇を上演していた。

軽妙で楽しい舞台が人気を博した宝塚新芸座だが、華やかな歌劇の余韻には少々相応しくなかったようだ。

「だってせっかくロマンティックな気分なのに、喜劇なんか観なくていいと思わない？」

「喜劇は観たくない、でも帰りたくない！」と高校生にもなって駄々をこねるぼんこさんに、親友は困り果てたことだろう。ようやく帰路についた二人は、京都までの電車の中で「宝塚トーク」が尽きず、おおいに盛り上がったそうだ。

※参考文献：中本千晶「相克の宝塚」

大きな家の庭でのバレエレッスン

宝塚歌劇に憧れた少女がタカラジェンヌを目指すのに、そう時間はかからなかった。

現在と同じように、当時も宝塚歌劇団に入団するためにはまず、宝塚音楽学校の入学試験に合格しなくてはならなかった。宝塚音楽学校の受験を志した娘を、ご両親は応援してくれたという。

「母は昔から歌が好きで、とっても上手だったの。だから父も母も音楽には親しんでいて、私の宝塚受験に賛成してくれた」

ここで「ちょっと待って！？」と私は驚いた。「終戦後は苦しい生活が続き、舞台に立つような華やかな職業を選ぶ人は少なかっただろう」と、思い込んでいたからだ。「終戦直後」という一括りの中にも多様な状況があり、人それぞれの生き方があったのだと、はっと気付かされた。

それにしても、試験科目にはクラシックバレエもある。全ての娯楽が禁止されていた戦争が終わったばかりの時分、洋舞を習うことに支障はなかったのだろうか。

こんな私の疑問に、ぼんこさんは大きく頷いた。

「ダンスが好きな子たちは皆、戦時中も踊りたくって仕方なかったの。だから戦争が終わったらすぐに、お稽古をやり始めたのよ」

月謝は格安。ダンススタジオなどは無いので、学校の教室や体育館を借りてお稽古に励んでいたそうだ。時には、大きな家の庭でバレエを練習したこともあったという。

「レオタードなんて、無いでしょ。だから自分たちでズボンを切ってお稽古着を作って、それを着て踊ってましたよ」

お手製の稽古着をまとって躍動するダンサーたちの姿が、鮮やかな映像のように思い浮かんだ。ようやく戦争が終わって安堵はしても、重苦しい疲弊感は消えなかっただろう。しかし私の想像を超える逞しさで、人々は前を向いていた。とりわけ、若い世代の人たちの情熱を感じるお話だ。

ぼんこさんの瞳は希望に輝いていた

そんな私の感想を聞いたぼんこさんは、「そうね」と微笑んだ。

「家をなくしたり、親御さんやきょうだいを失ったり。皆が辛い思いをしたけど、平和になったんだから早く『暮らし』を取り戻そうって、頑張ったのよ」

「やっと自由が戻った！ これからは、なんでもできる！ 皆、そういう気持ちが強かったの」

そう語るぼんこさんの瞳は、まるで当時に返ったように、希望に輝いていた。

「それにしても、お庭でバレエのお稽古よ！ 考えられないでしょう！」

私が頷くよりも早く、ぼんこさんは可笑しげに笑った。

彼女のお話を聞きながら、タカラジェンヌを目指していた頃の自分自身を、私は思い出していた。実力も自信も無く、将来への不安を抱えてはいたが、宝塚歌劇への熱い気持ちがあった。時代は違っても同じ夢を抱いていた人たちに、私は友情にも似た親しみを感じた。

瓦礫を押し上げて、雑草は芽吹く。焼け跡がそこここに残る街にも、ステップを踏む若者たちの靴音が戻ってきた。ぼんこさんの言葉は、明日に向かって前進した人たちの姿をくっきりと浮かび上がらせる。