50歳男性。普通預金1500万円を地方銀行でコツコツ積立、2000万円を目指すも今後の日本経済に不安
All Aboutでは、読者のリアルなお金の体験や疑問を取り上げ、専門家が分かりやすくアドバイスするコーナーをお届けしています。実際にどのように貯金をしているのかを紹介し、その工夫や悩みを専門家の視点でひも解いていきます。あなたの貯金方法に、新しいヒントを見つけてみませんか？
今回は、関西在住の「N」さん（50歳・正社員）。普段から無駄遣いを抑え、地方銀行の普通預金を中心に着実に資産を積み上げてきました。目標は2000万円。しかし、これからの日本経済を前に「どう運用すればいいのか」と不安を抱えています。
▼プロフィール
ペンネーム：Nさん
年齢：50歳
性別：男性
家族構成：妻（48歳）
居住：関西・持ち家（戸建て）
職業：正社員
世帯年収：本人250万円、妻90万円
▼資産と運用状況
普通預金：1500万円（地方銀行を利用）
日本株：300万円
毎月の積立：普通預金に5万円
現在は普通預金で1500万円を保有。毎月5万円を積み立てており、2000万円まで増やすことを目標にしています。「普通預金は安定していていつでも引き出せる」という安心感から、他の商品に振り向けるよりもまずは安全を優先しています。
一方で、「日本経済が今後どうなるかが心配」との声も。インフレや社会保障の不安定さを感じており、ただ預けるだけでいいのか疑問を持っています。
「どのように貯めて、どのように運用するのが効率的なのでしょうか？ 今のまま普通預金を続けるべきなのか、投資をもっと取り入れるならどうしたらいいか、専門家の意見をうかがいたいです」
今回の「N」さんからの質問に、ファイナンシャルプランナーの舟本美子さんが回答します！
さらに、「2000万円を目指す」という明確な目標を持っていることで、日々の貯蓄や運用にも意義が生まれ、モチベーションを保ちながら計画的に進められている点も大きな強みです。
投資にはリスクがありますが、これまで通りのコツコツ積立スタイルを続けつつ、毎月の積立額（5万円）のうち一部を投資信託へまわしてみるのがよいでしょう。月5000〜1万円ぐらいから始めるといいのではないでしょうか。残りは現金のまま積み立てを続ければ、安心感を保ちながら運用を始められます。
「つみたて投資枠」では、国が選定した長期・分散投資に適した投資信託のみが対象です。そのため、投資初心者でも安心して利用できます。例えば、「全世界株式インデックスファンド（オール・カントリー）」のような商品を選べば、先進国から新興国まで幅広く分散投資が可能です。
さらに、NISAは運用益が非課税で、期間の制限もありません。長期的に積み立てていけば、節税しながら効率よく資産を育てることができます。
Nさんはすでに「普通預金1500万円」と「日本株を300万円」を保有されており、国内資産をしっかり確保できている点は大きな強みです。そのうえで、今後は「日本だけに偏らない分散」も意識すると、よりバランスの取れた資産づくりにつながります。これまで築いてきたNさんの堅実なスタイルを生かしつつ、少しずつ“育てる投資”を取り入れてみてはいかがでしょうか。
教えてくれたのは……
舟本 美子さん
会計事務所、保険代理店や外資系の保険会社で営業職として勤務後、FPとして独立。人と比較しない自分に合ったお金との付き合い方を発信。保護猫たちと暮らす。All About おひとりさまのお金・ペットのお金ガイド。
※本記事で紹介している人物のプロフィールや数値等は、プライバシー保護のため編集部で一部改変している場合があります。
※記事の内容はあくまで個人の体験談および専門家の一般的な見解であり、特定の金融商品や投資手法を推奨するものではありません。
※金融商品には元本割れや金利変動などのリスクがあり、将来の成果を保証するものではありません。最終的な判断は必ずご自身の責任で行ってください。
(文:All About 編集部)
