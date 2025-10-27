¥¥¹¥Þ¥¤¡¦µÜÅÄ½ÓºÈ¡¢¥³¥¹¥×¥ì¤Ç¡Ö¤ä¤Ã¤ÆÍß¤·¤¤¥¥ã¥é¡×¤òÊç½¸¡ª ¡ÖÆ°¤¤¤Æ¤ëÊý¤¬¥¤¥±¥á¥ó¤Ê¤Î¤À¤¬²¿»ö¡×
Kis-My-Ft2¤ÎµÜÅÄ½ÓºÈ¤µ¤ó¤Ï10·î26Æü¡¢¼«¿È¤ÎX¡ÊµìTwitter¡Ë¤ò¹¹¿·¡£¥³¥¹¥×¥ì¤Ç¡Ö¤ä¤Ã¤ÆÍß¤·¤¤¥¥ã¥é¡×¤ò¥Õ¥¡¥ó¤«¤éÊç½¸¤·¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤ÊÀ¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡ÛµÜÅÄ½ÓºÈ¡¢¥³¥¹¥×¥ì¤Ç¡Ö¤ä¤Ã¤ÆÍß¤·¤¤¥¥ã¥é¡×¤òÊç½¸
¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¤Ï¡Ö¥Ï¥¦¥ë¤ÎÆ°¤¯¾ë¤Î¥Ï¥¦¥ë¡¢¤ª´ê¤¤¤·¤Þ¤¹¡ª¡ª¡×¡Ö¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¥¯¥é¥Ô¥«¡×¡ÖºäÅÄ¶ä»þ¤È¤«¤â¤É¤¦¤Ç¤¹¤«¡©¡×¡ÖDEATH NOTE¤Î L¤Ï¤¤¤«¤¬¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡Ä¡ª¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤¬¡£¤Þ¤¿¡ÖÈþ¤·¤¤¤·»÷¹ç¤Ã¤Æ¤ë¡×¡ÖÁ´ÉôÈþ¤·¤¹¤®¤ë¤ó¤À¤¬¡Ä¡Ä¡©¡×¡ÖÆ°¤¤¤Æ¤ëÊý¤¬¥¤¥±¥á¥ó¤Ê¤Î¤À¤¬²¿»ö¡×¡Ö¥³¥¹¥×¥ì¤Î¼ÂÎÏ¤¹¤´¤¹¤®¤Æ´Ø¿´¡×¤Ê¤É¡¢¼Ì¿¿¤Ø¤Î¥³¥á¥ó¥È¤â´ó¤»¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
(Ê¸:ËÙ°æ ¥æ¥¦)
¡Ú¼Ì¿¿¡ÛµÜÅÄ½ÓºÈ¡¢¥³¥¹¥×¥ì¤Ç¡Ö¤ä¤Ã¤ÆÍß¤·¤¤¥¥ã¥é¡×¤òÊç½¸
¡Ö¥Ï¥¦¥ë¡¢¤ª´ê¤¤¤·¤Þ¤¹¡ª¡×¡Ö¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¥¯¥é¥Ô¥«¡×µÜÅÄ¤µ¤ó¤Ï¡ÖÃÓ¥Ï¥í¤¬³Ú¤·¤¹¤®¤Æ¡¢¤â¤Ã¤È¥³¥¹¥×¥ì¤·¤¿¤¯¤Æ¥ë¡¼¥ë¤È¤«¥¬¥¤¥É¥é¥¤¥ó¤È¤«¿§¡¹ÊÙ¶¯»Ï¤á¤Þ¤·¤¿¡ª¡×¤È¤Ä¤Å¤ê¡¢2Ëç¤Î¼Ì¿¿¤òÅê¹Æ¡£24¡Á26Æü¤ËÅìµþ¡¦ÃÓÂÞ¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤¿¡ÖÃÓÂÞ¥Ï¥í¥¦¥£¥ó¥³¥¹¥×¥ì¥Õ¥§¥¹2025¡×¤ÇÈäÏª¤·¤¿¥³¥¹¥×¥ì»Ñ¤òºÜ¤»¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡Öº£²ó¤È°ã¤¦ÌÜ¤Î¿§¤Ë¤·¤¿¤¤¤Ê¡¼¡ª¡¡¤Ê¤ó¤«¤ä¤Ã¤ÆÍß¤·¤¤¥¥ã¥é¤¤¤ë¡©¡©¾Ð¡×¤È¼¡¤Î¥³¥¹¥×¥ì¤òÊç½¸¡£¤³¤ì¤ËÂÐ¤·¤Æ¡¢¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤ÊÀ¼¤¬ÆÏ¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡ÖÄÌ¾ïµÜÅÄ¤µ¤ó¤è¤ê¥Ó¥¸¥å¤¤¤¤¤ÎÁð¡×25Æü¤Ë¤â¡ÖÃÓÂÞ¥Ï¥í¥¦¥£¥ó¥³¥¹¥×¥ì¥Õ¥§¥¹2025¡×¤Ç»£±Æ¤·¤¿¼Ì¿¿¤ò¸ø³«¤·¤¿µÜÅÄ¤µ¤ó¡£¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤Ï¡ÖÄÌ¾ïµÜÅÄ¤µ¤ó¤è¤ê¥Ó¥¸¥å¤¤¤¤¤ÎÁð¡×¡Ö¹ü³Ê¤¬¥¢¥¤¥É¥ë¤¹¤®¤ë¡Ä¡ª¡×¤Ê¤É¡¢Âç¤¤ÊÈ¿¶Á¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£º£¸å¤Î¥³¥¹¥×¥ì»Ñ¤Ë¤â´üÂÔ¤·¤¿¤¤¤Ç¤¹¤Í¡£
(Ê¸:ËÙ°æ ¥æ¥¦)