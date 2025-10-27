Travis Japan¡¢3rd¥¢¥ë¥Ð¥à¥¿¥¤¥È¥ë¤Ï¡Ø¡Çs travelers¡Ù¤Ë¡¡¥¸¥ã¥±¼Ì¸ø³«¡õ¥êー¥É¶ÊÀè¹ÔÇÛ¿®¤â
¡¡Travis Japan¤¬¡¢ËÜÆü10·î27Æü0»þ¤Ë3rd¥¢¥ë¥Ð¥à¤è¤ê¿·¶Ê¡ÖDisco Baby¡×¤òÇÛ¿®¥ê¥êー¥¹¡£¤¢¤ï¤»¤Æ¡¢12·î3Æü¤Ë¥ê¥êー¥¹¤¹¤ë3rd¥¢¥ë¥Ð¥à¤Î¥¿¥¤¥È¥ë¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£
¡¡3rd¥¢¥ë¥Ð¥à¤Î¥¿¥¤¥È¥ë¤Ï¡¢¡Ø¡Çs travelers¡Ù¡ÊÆÉ¤ß¡§¥¹¥È¥é¥Ù¥éー¥º¡Ë¡£¡È¡»¡»¡Çs¡ÜÎ¹¿Í¡É¤Î¡Ètravelers¡Ê¥È¥é¥Ù¥éー¥º¡Ë¡É¤ÎÂ¤¸ì¤Ç¡¢º£²ó¤Î¥¢¥ë¥Ð¥àÁí¹ç¥×¥í¥Ç¥åー¥µー¤òÌ³¤á¤ë¥á¥ó¥Ðー¤Î¾¾ÁÒ³¤ÅÍ¤¬Ì¿Ì¾¤·¤¿¡£¡Ø¡Çs travelers¡Ù¤Î¡È¥¢¥Ý¥¹¥È¥í¥Õ¥£ー S¡É¤ÎÁ°¤Ë¤Ï¤¤¤í¤¤¤í¤Ê»þÂå¤ä¸ÀÍÕ¤¬Æþ¤ê¡¢çõ¤Î¥¿¥¤¥à¥Þ¥·ー¥ó¤Ë¾è¤Ã¤¿Travis Japan¤¬¡¢1950Ç¯Âå¤«¤é¸½Âå¤Þ¤ÇÉý¹¤¤»þÂå¤È¥Ç¥£¥¹¥³¤ä¥¹¥¦¥£¥ó¥°¥¸¥ã¥º¡¢¥Ò¥Ã¥×¥Û¥Ã¥×¡¢¥Ð¥éー¥É¡¢EDM¤Ê¤É¤ÎÂ¿ºÌ¤Ê¥¸¥ã¥ó¥ë¤ò³Ú¶Ê¤ÇÉ½¸½¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢²»³Ú¤Ç¿§¡¹¤Ê»þÂå¤ÈÀ¤³¦¤òÎ¹¤¹¤ë¡¢¡ÈÄ°¤¯¥¿¥¤¥à¥Þ¥·ー¥ó¡É¤Î¤è¤¦¤Ê¥¢¥ë¥Ð¥à¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡Æ±»þ¤Ë¸ø³«¤µ¤ì¤¿¥¸¥ã¥±¥Ã¥È¼Ì¿¿¤Ï¡¢1980Ç¯ÂåÉ÷¤Î¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Î¤â¤Î¤ä¡¢¥¿¥¤¥à¥È¥é¥Ù¥ëÃæ¤Î¤è¤¦¤Ê¥·¥Á¥å¥¨ー¥·¥ç¥ó¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢¤¹¤Ù¤Æ¤Ëçõ¤Î¥¿¥¤¥à¥Þ¥·ー¥ó¤¬¼Ì¤ê¹þ¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£
¡¡º£ºî¤ÏFC¸ÂÄêÈ×¡¢½é²óTÈ×¡¢½é²óJÈ×¡¢ÄÌ¾ïÈ×¤Î4·ÁÂÖ¤Ë¤Æ¥ê¥êー¥¹¡£2025Ç¯3·î¤Ë¥ê¥êー¥¹¤·¤¿½é¥À¥Ö¥ëA¥µ¥¤¥ÉCD¥·¥ó¥°¥ë¡ØSay I do / Tokyo Crazy Night¡Ù¤Î¤Û¤«¡¢4·î¤Ë¥ê¥êー¥¹¤·¤¿±Ç²è¡Ø¤¿¤Ù¤Ã»Ò¤É¤¦¤Ö¤Ä THE MOVIE¡Ù¤Î¼çÂê²Î¡ÖWould You Like One?¡×¤ò¡¢6·î¤ËÉüµ¢¤·¤¿ÀîÅçÇ¡·ÃÎ±¤â´Þ¤à7¿ÍÂ·¤Ã¤¿¥Ðー¥¸¥ç¥ó¤È¤·¤ÆºÆ¼ýÏ¿¡£¤µ¤é¤Ë¥êー¥É³Ú¶Ê¡ÖDisco Baby¡×¤ò´Þ¤àÁ´15¶Ê¤¬Á´·ÁÂÖ¤Ë¼ýÏ¿¤µ¤ì¤ë¡£
¡¡ÄÌ¾ïÈ×¤Ï¡¢¥Üー¥Ê¥¹¥È¥é¥Ã¥¯3¶Ê¤ò¼ýÏ¿¤·¤¿18¶Ê¤ò¼ýÏ¿¡£¥Üー¥Ê¥¹¥È¥é¥Ã¥¯¤Ë¤Ï¡¢¡ÖOkie Dokie! -Acoustic ver.-¡×¡ÖDisco Baby -¥±¥ó¥â¥Á¥Ò¥Ç¥Õ¥ß Remix-¡×¡¢¥·ー¥¯¥ì¥Ã¥È¥È¥é¥Ã¥¯¤¬¼ýÏ¿¤µ¤ì¤ë¡£¤Þ¤¿¡¢½é²ó¥×¥ì¥¹¸ÂÄê¤Ç¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë»°ÊýÇØ¥±ー¥¹¤¬ÉÕÂ°¤µ¤ì¤ë¡£
¡¡½é²óTÈ×¤Ç¤Ï¡¢¥êー¥É¥È¥é¥Ã¥¯¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡ÖDisco Baby¡×¤Î¥Ó¥Ç¥ª¥¯¥ê¥Ã¥×¤Ë²Ã¤¨¡¢Á´4¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¡ÊÌó77Ê¬¡Ë¤¬¼ýÏ¿¤µ¤ì¤¿ÆÃÅµ±ÇÁü¥Ç¥£¥¹¥¯¤¬ÉÕÂ°¡£½é²óJÈ×¤Ç¤Ï¡¢¥¢¥ë¥Ð¥à¼ýÏ¿¶Ê¡Ê¿·¶Ê¡Ë¤Î¥Ó¥Ç¥ª¥¯¥ê¥Ã¥×¤Ë²Ã¤¨¡¢Á´4¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¡ÊÌó73Ê¬¡Ë¤¬¼ýÏ¿¤µ¤ì¤¿ÆÃÅµ±ÇÁü¥Ç¥£¥¹¥¯¤¬ÉÕÂ°¤·¡¢TÈ×¡¢JÈ×¤½¤ì¤¾¤ì¤Ë°áÁõ°ã¤¤¤È¤Ê¤ë¥Ö¥Ã¥¯¥ì¥Ã¥È¡¢¥¹¥Æ¥Ã¥«ー¥·ー¥È¡¢¥È¥ì¥«¤âÉõÆþ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡FC¸ÂÄêÈ×¤Ç¤ÏÆÃÅµ±ÇÁü¥Ç¥£¥¹¥¯¡ÊÌó28Ê¬¼ýÏ¿¡Ë¤È¡¢¥æ¥Ë¥Ã¥È¶Ê3¶Ê¤¬¼ýÏ¿¤µ¤ì¤¿²»¸»¥Ç¥£¥¹¥¯¡¢¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Î¥°¥Ã¥º¤¬ÉõÆþ¤µ¤ì¤¿ÆâÍÆ¤Ë¡£¤Ê¤ª¡¢CD¥·¥ç¥Ã¥×ÊÌ¹ØÆþ¼ÔÆÃÅµ¤Î³¨ÊÁ¤â¸ø³«¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
