「くまモンのパンケーキ」（税込 2800円）

写真拡大

　くまモンとコラボレーションしたカフェ「くまモンカフェ×カフェ ラ・ポーズ」が、11月1日（土）〜11月30日（日）の期間、大阪・ルクア大阪にある「カフェ ラ・ポーズ」で開催される。

【写真】 見た目もかわいい〜！ 「ハンバーグオムライス」も

■キュートなメニューが登場

　今回開催される「くまモンカフェ×カフェ ラ・ポーズ」は、ルクア大阪が「くまもとモン×大阪梅田ジャック」に参画し、展開される期間限定のコラボカフェ。

　“フレンチスフレパンケーキ”が自慢のカフェには、くまモンの愛らしい表情に癒やされる「くまモンのパンケーキ」や、熊本産の食材を使用した限定グルメなど、キュートなメニューが用意される。

　また、10月31日（金）〜11月27日（木）の期間はキッチン＆マーケットで「くまもとモンフェア」を開催。熊本の“おいしいモン”が大集結するほか、地元のおいしいお酒が味わえる「くまBAR」も登場する予定だ。

　さらに、ルクア大阪内の飲食店22店舗では、期間限定の特別メニューを販売。11月1日（土）〜11月30日（日）の期間、あか牛のハンバーグや、熊本天草の天然真鯛を使用したペペロンチーノなどが楽しめる。

　なお、「くまもとモン×大阪梅田ジャック」は、梅田エリアの施設、熊本、くまもとDMCとタッグを組み、熊本の魅力を大阪で広く紹介し、地域間の連携と、交流を促進するフェアイベント。令和4年から実施され、今回で4回目の開催となる。