ルクア大阪で「くまモンカフェ」開催！ 愛らしい表情の“パンケーキ”など限定メニューを提供
くまモンとコラボレーションしたカフェ「くまモンカフェ×カフェ ラ・ポーズ」が、11月1日（土）〜11月30日（日）の期間、大阪・ルクア大阪にある「カフェ ラ・ポーズ」で開催される。
【写真】 見た目もかわいい〜！ 「ハンバーグオムライス」も
■キュートなメニューが登場
今回開催される「くまモンカフェ×カフェ ラ・ポーズ」は、ルクア大阪が「くまもとモン×大阪梅田ジャック」に参画し、展開される期間限定のコラボカフェ。
“フレンチスフレパンケーキ”が自慢のカフェには、くまモンの愛らしい表情に癒やされる「くまモンのパンケーキ」や、熊本産の食材を使用した限定グルメなど、キュートなメニューが用意される。
また、10月31日（金）〜11月27日（木）の期間はキッチン＆マーケットで「くまもとモンフェア」を開催。熊本の“おいしいモン”が大集結するほか、地元のおいしいお酒が味わえる「くまBAR」も登場する予定だ。
さらに、ルクア大阪内の飲食店22店舗では、期間限定の特別メニューを販売。11月1日（土）〜11月30日（日）の期間、あか牛のハンバーグや、熊本天草の天然真鯛を使用したペペロンチーノなどが楽しめる。
なお、「くまもとモン×大阪梅田ジャック」は、梅田エリアの施設、熊本、くまもとDMCとタッグを組み、熊本の魅力を大阪で広く紹介し、地域間の連携と、交流を促進するフェアイベント。令和4年から実施され、今回で4回目の開催となる。
