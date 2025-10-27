「第38回東京国際映画祭」オープニングレッドカーペットに登場した岩田剛典

　三代目JSBの岩田剛典が、10月27日（月）に自身のInstagramを更新。金髪にリムレスメガネを合わせた姿を披露し、ファンから反響が寄せられている。

【写真】ビジュ強っ！　岩田剛典が披露した金髪×リムレスメガネ姿のオフショット

■スーツで雰囲気ガラリ

　この日岩田は、東京ミッドタウン日比谷 日比谷ステップ広場／日比谷仲通りで開催された「第38回東京国際映画祭」に降臨。人生初のレッドカーペットに出席したという。

　岩田が出演した映画『金髪』はコンペティション部門に出品されており、レッドカーペットでは岩田に加えて坂下雄一郎監督と共演の白鳥玉季、そして金髪姿のエキストラ数名が登壇した。

　投稿では、黒のスーツを着こなし、髪をオールバッグでまとめた岩田の姿が収められた自撮りカットなど複数枚の写真が公開されており、ファンから「ビジュ良すぎ」「破壊力すご」「金髪メガネはヤバすぎる」「リムレス似合ってるかっこいい」など絶賛する声が届いている。

　引用：「岩田剛典」Instagram（@takanori_iwata_official）