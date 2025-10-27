ソフトバンクは27日、ドラフト5位指名したJR東日本・高橋隆慶内野手（23）に都内の同社本社ビルで指名あいさつを行った。

宮田善久アマスカウトは、23日に行われたドラフト会議での指名の経緯を振り返り、「どの球団も三塁のレギュラーは探しているので、僕の中では2巡目ぐらいで他球団から指名されてしまうと思っていた選手。それが5巡目まで残っていて、本当に信じられないぐらいでした」と喜びを隠さなかった。中央大学時代にはホークス3軍との試合で本塁打を放たれ、その衝撃はいまだに忘れられないという。「強打者だけに、インコースを攻められて昨年は苦しんでいた印象ですが、今年はそのインコースもさばけるようになった。反対方向を意識して打席に立てるようになり、余裕ができたように見えます」。

社会人卒だけに、即戦力としての期待が高い。「体力もあるので練習量が存分にできる選手。まずは栗原と競えるところまではいってほしいですし、将来的には山川の後釜になってくれれば最高にですね」と同スカウトは期待を膨らませる。

一方、高橋は2年前、中大卒時のドラフトではプロ志望届を出しながらも指名漏れの苦渋を味わった。あれから2年。JR東日本では「自分の成績よりも『チームが勝つ』ということを1番に考えてやってきた」と胸を張る。「プロでも（バントやチーム打撃など）そういう姿勢は大事だと思うので、そこは引き続き大事にしつつ、誰もが『ここで打ってほしい』と思う場面で1本出せる、頼りがいのある選手になりたい」と理想は高い。日本屈指の強打者揃うチームの象徴選手となるべく飛躍成長を胸に期す。