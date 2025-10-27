ソフトバンクの中村晃外野手（35）が腰のヘルニア手術を受けるため、日本シリーズの第3戦以降を欠場することが27日、分かった。2020年以来、5年ぶりの日本一奪還を目指すチームにとっては大きな戦力ダウンとなる。

中村は日本ハムと戦ったCSファイナルS第4戦で一ゴロを放った際に一塁塁審と衝突し、試合中に救急搬送されるアクシデントに見舞われていた。その際に腰も強打。持病の腰痛を再発したとみられ、その後の試合出場を見送っていた。

CS突破後は阪神との日本シリーズ出場を目指し、懸命な治療に励んできたが、思うような回復に至らなかった。右股関節のコンディション不良が重なる不運にも見舞われ、25日の初戦（みずほペイペイドーム）から2試合続けてベンチ入りメンバーから外れていた。

プロ17年目の今季、中村は「代打専従」を告げられてシーズンに臨みながら、ケガ人続出のチーム事情もあって「4番」も任されるなど116試合に出場した。打率は2割4分と低調に終わったものの、勝負強い打撃でチームの勝利に何度も貢献。2年連続リーグ制覇を陰ながら支えた。

今回の阪神との日本シリーズでもチームの「精神的支柱」の一人として攻守両面での活躍が期待されていたが、苦渋の決断を下し、無念の離脱が決まった。