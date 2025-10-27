週明けの東京株式市場の日経平均株価は史上最高値となる5万円台に乗せて取引を終えました。

【写真を見る】日経平均史上初の5万円突破 市民「どこまでいくかな」「実感できるのはいつ？」

記者「きょうの終値は5万512円32銭。この状況、続くのでしょうか」

今日（27日）は取引開始直後に5万円台に乗せ、午後の取引でもAIや半導体関連の銘柄を中心にほぼ全面高の展開となりました。

そして終値は先週末と比べて1212円高い5万512円をつけました。

アメリカと中国の貿易摩擦の懸念が和らいだことや、高市政権の経済政策への期待感などが相場を押し上げました。

史上初の5万円台 待ち行く人は・・・

70代女性「ねー、すごいねびっくり。どこまでいくかな」

70代男性・元証券会社勤務「これから世の中ハイパーインフレになると思う。アメリカが信用をなくしてきている、今まで絶対的な存在がそうでもない。まだ上がると思う。単なる5万円は通過点」

ただ、実感がないという人も

40代男性「この数字がぼくたちに還元されるのにどのくらいの期間で実感できるのかなと思う」

熊本県内の証券会社では、5万円台をつけると、利益確定の売りと買いそびれていた投資家が買いを入れる場面が交錯しました。

大熊本証券 出田信秀社長「今まで買えなかった人、売ってしまった人が、今後慌てて買い戻すような動きも出てくるのでは」

日本国債は先行きに懸念も

国債は、一般的に、買い手が減るなどの懸念がある場合、価格が下がって金利は上がる傾向にありますが、長期金利の代表的な指標である10年物の日本国債の利回りは一時、先週末と比べて0.01％高い1.665％で推移しました。

高市政権による積極的な財政政策への警戒感が根強いことも背景にあるとみられます。