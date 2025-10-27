熊本県芦北町の山間部に野積みされた土のうから汚水が流れ出ていた問題で、以前、土のうが置かれていた水俣市の倉庫周辺でも汚水が流れ出ていた可能性があることが分かりました。

【写真を見る】野積みの土のうから悪臭 水俣市内の倉庫でも汚水流出か 関係者「汚水が流れ出て、その先には水俣湾」 熊本

この問題は、水俣市の産業廃棄物処理業者の「吉永商会」が、芦北町の山間部にある敷地に汚泥と見られるものを入れた土のうを山積みし、一部の土のうから汚水が流れ出ていたため、熊本県が行政指導したものです。

県は「汚泥は処理が済んでいるため、山間部に置くこと自体は法令違反ではない」としています。

汚水が流れ出て、その先には水俣湾

この土のうをめぐって、以前、保管されていた水俣市の吉永商会の倉庫でも、汚水が流れ出ていた可能性があることが、関係者への取材で分かりました。

関係者「汚水の汁が横の溝に流れ込んで、側溝にも入り込む。大雨の時に確実に流れ込んでいるのを見ているし、その行先は水俣湾」

関係者によりますと、今年の春以降、倉庫内には、強い雨が降った際に雨水が入り混んでいたということです。

県も今年7月の調査で、屋根の一部が破損していることを確認し、対策を講じるよう口頭で指導していました。

県の担当者は「水俣市の倉庫から汚水が流れ出た可能性はある」としています。

吉永商会は、RKK熊本放送の取材に「担当者が不在で分からない」としています。

＜関連記事＞

▼鼻をつく臭い、ハエも大量発生 「たい肥」を入れたと見られる土のうを大量に野積み 熊本県が行政指導 市民団体は刑事告発の方針