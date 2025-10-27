¹â¤µ36£í¤Ç1㎜¤Î¤Ò¤Ó³ä¤ì¤âÈ¯¸«¡Ö¥É¥íー¥ó¡×¤ÇÊÑ¤ï¤ë¶¶ÎÂÅÀ¸¡¡¡´í¸±¤È¿Í¼êÉÔÂ¤Î²ò¾Ã¤Ø
¶¶ÎÂ¤ä¥È¥ó¥Í¥ë¤Ê¤É¿Í¤ÎÌÜ¤ä¼ê¤¬ÆÏ¤«¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ê¹â½ê¤Ç¤Ï¡¢º£¡¢¿·¤¿¤Êµ»½Ñ¤ò»È¤Ã¤¿ÅÀ¸¡ºî¶È¤¬¹Ô¤ï¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥«¥á¥é¤òÅëºÜ¤·¤¿¥É¥íー¥ó¤¬Èô¤ó¤Ç¤¤¤¯Àè¤Ï¡¢¹â¤µ36m¤Î¶¶µÓ¤Î¾å¤Ç¤¹¡£
¥É¥íー¥ó¤Ç»£±Æ¤·¤¿¼Ì¿¿¤Ë¤Ï¡¢¶¶µÓ¤ËÀ¸¤¸¤¿1mm°Ê²¼¤Î¤Ò¤Ó³ä¤ì¤¬¿§ÉÕ¤¤ÇÉ½¼¨¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£
¤³¤ì¤Ç¡¢º£¤Þ¤Ç¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤¿¶¶ÎÂ¤Î¾å¤«¤é¤ÎÅÀ¸¡¼Ö¤ä¡¢¥íー¥×¤ò»È¤Ã¤¿ºî¶È°÷¤Ë¤è¤ëÌÜ»ë¤Ç¤Î³ÎÇ§¤ò¤»¤º¤ËºÑ¤ß¤Þ¤¹¡£
¶å½£ÃÏÊýÀ°È÷¶É¤¬´ÉÍý¤¹¤ë¶¶ÎÂ¤Ï¡¢¶å½£¤ÇÌó3000²Õ½ê¤Ë¾å¤ê¡¢¶¶µÓ¤ä¶¶ÎÂ¤ÎÅÀ¸¡¤Ï5Ç¯¤Ë1ÅÙ¤Ï¹Ô¤¦¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¹â½ê¤Ç¤Îºî¶È¤Ï´í¸±¤¬È¼¤¤¡¢¿ÍºàÉÔÂ¤â²ÝÂê¤È¤Ê¤ëÃæ¡¢¥É¥íー¥ó¤Ê¤É¿·¤·¤¤µ»½Ñ¤Î³èÍÑ¤¬¿Ê¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤¹¡£
º£Æü¡Ê27Æü¡Ë¤Ï¡¢¸©Æâ¤Î»ÔÄ®Â¼¤Î¿¦°÷¤òÂÐ¾Ý¤Ë¡¢ÅÀ¸¡µ»½Ñ¤Î¹Ö½¬²ñ¤¬³«¤«¤ì¡¢Â¾¤Ë¤â¡¢ÃÏ¾å¤«¤é¤Ï¸«¤¨¤Ê¤¤¾ì½ê¤ò»£±Æ¤¹¤ë¥«¥á¥é¤ä¡¢ÍÍ¡¹¤Ê³ÑÅÙ¤«¤é»£±Æ¤·¤¿²èÁü¤ò¼«Æ°¤Ç·Ò¤®¹ç¤ï¤»¤Æ¡¢3D¤ÇÉ½¼¨¤¹¤ë¥¹¥¥ã¥Êー¤Î»È¤¤Êý¤¬¾Ò²ð¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
»²²Ã¤·¤¿¼«¼£ÂÎ¤Î¿¦°÷¤¿¤Á¤â¿·µ»½Ñ¤Ë´üÂÔ¤ò´ó¤»¤Þ¤¹¡£
»²²Ã¼Ô¡Ö²æ¡¹¤Î¶¶ÎÂÅÀ¸¡¤ò¡¢°Â¤¯¤Æ¸úÎ¨¤è¤¯¤·¤Æ¤¤¤±¤ë¤è¤¦¤Ë´üÂÔ¤·¤Æ¤¤¤ë¡×¡Öºî¶È¤¬¾ÊÎ¬²½¤µ¤ì³èÌö¤Ç¤¤ë¤È»×¤¦¡×
¼çºÅ¤·¤¿¹ñ¸ò¾Ê¤Ï¡Ö¿·µ»½Ñ¤òÃÏÊý¤Ç¤âÀ¸¤«¤·¡¢¥³¥¹¥Èºï¸º¤ä¿ÍºàÉÔÂ¤Î²ò¾Ã¡¢ºî¶È°÷¤Î°ÂÁ´³ÎÊÝ¤Ë·Ò¤²¤¿¤¤¡×¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
º£Æü¡Ê27Æü¡Ë¤Ï°¤ÁÉÃÏ°è¤Îº½ËÉ»ÜÀß¤Ç¤â¡¢¥É¥íー¥ó¤ò»È¤Ã¤¿ÅÀ¸¡¤Î¼Â¾Úºî¶È¤¬¹Ô¤ï¤ì¤Þ¤·¤¿¡£ÅÚº½Êø¤ì¤ò¼õ¤±»ß¤á¤ë¥³¥ó¥¯¥êー¥È¤Î¤Ò¤Ó³ä¤ì¤Ê¤É¤òÅÀ¸¡¤Ç¤¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
¤³¤Î¥É¥íー¥ó¤Ï¡¢¥×¥í¥°¥é¥à¤òÆþÎÏ¤¹¤ë¤È¡¢¼«Æ°¤ÇÈô¹Ô¤¹¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¡¢¿·µ»½Ñ¤Î³èÍÑ¤¬¿Ê¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤¹¡£