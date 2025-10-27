マンションの居室や戸建て住宅などで宿泊営業が可能となる「特区民泊」について、大阪市の横山英幸市長は２７日、新規申請の受け付けを来年５月２９日で終了すると正式に発表した。

大阪府も管轄する２９市町村の停止方針を発表。時期は大阪市とそろえる方向で各市町村と調整している。来月に予定される国の会議を経て正式に決定する。

横山市長は市役所で記者団に対し、事業者や市場の混乱を回避するため即座に受け付けを停止することは難しいとの認識を示し、国の会議からおよそ半年後を終了時期にしたと明らかにした。その上で「今は再開、廃止を議論できる段階ではない。まずは営業している民泊を適切に監視・指導し、必要な制度改正を行うことに集中したい」と強調した。

大阪市には、全国の特区民泊の９割超に当たる６８５３施設（８月末時点）が集中。周辺住民からの苦情が相次ぎ、市は９月に事業者らからの新規申請の受け付け停止方針を決め、時期について検討していた。

一方、府は、施設認定などの権限を持つ政令市と中核市を除く３４市町村に調査。１０月２７日時点での意向をまとめた。従来通り実施するのは貝塚、泉佐野、羽曳野の３市で、河内長野市は実施範囲を狭めて続ける。

中核市の八尾、寝屋川両市も終了する意向を表明している。